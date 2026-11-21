Mektupla [maille, mesajla] gelen selamı okuyunca hemen "ve aleyküm selam" demek farzdır. Bunu yazıp cevap olarak göndermek müstehabdır.

Bir okuyucumuz "Selamün aleyküm. Maillerde veya mübarek gün ve gecelerde gönderilen tebriklerde, (Selamün aleyküm) diye yazmak gerekir mi?" diye bir mail atmış. Biz de selamını alarak cevap verelim: "Ve aleyküm selam..."

Selam, emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş gibi manalara gelir. Selam vermek, bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Selam, "Ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin" manasına, "selamet üzere ol, Müslüman olarak öl" manalarına da gelir.

Selam vermek sünnet, almak farz ise de, istisna olarak selam veren de, farz sevabı alıyor. Farzın yanında sünnetler ve nâfile ibadetler denizde damla gibidir. Sırf selam vermek için tebrik yazmak bile çok iyi olur. Eshab-ı kiram, farz sevabı almak için sokak başlarında durup bir arkadaş selam versin veya bir arkadaşa selam vereyim diye beklerlerdi. Selam verip almayı ve selamı herkese yaymayı asla ihmal etmemelidir.

Selam vermek için bir bahane aramalı, Peygamber Efendimiz, (Karşılaştığınız arkadaşa selam verin. Eğer aranıza ağaç, duvar yahut taş gibi bir engel girip de, sonra karşılaşırsanız tekrar selam verin!) buyuruyor. Onun için, her mailde selam yazmalı. "Öncekinde yazmıştım, buna gerek yok" dememeli. Farz sevabını lüzumsuz görmemeli.

Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) selamsız içeri giren kimseye geri dönmesini, selam verdikten sonra tekrar içeri girmesini, selamın kelamdan önce olduğunu, yani selam vermeden konuşmaya başlanmayacağını bildirdi...

Telefonla, mail ile sual soran kimse de, selam verdikten sonra suallerini yazmalıdır. Mektupla [maille, mesajla] gelen selamı okuyunca hemen "ve aleyküm selam" demek farzdır. Bunu yazıp cevap olarak göndermek müstehabdır. (S. Ebediyye)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir.) [Taberani]

(Müslümanın Müslüman üzerindeki altı hakkından biri selam vermektir.) [Müslim]

(Bir yere girerken oradakilere selam vermek borç olduğu gibi, çıkarken de selam vermek borçtur.) [Beyhekî]

(Allahü teâlâya yemin ederim ki, iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size bir amel bildireyim onunla birbirinizi seversiniz: Aranızda selamı yayın!) [Müslim, Tirmizî]

(İki Müslüman, selamlaşıp müsafeha eder ve bir de bana salevat-ı şerife okursa, yeni doğmuş gibi bütün günahları temizlenir.) [R. Nasıhîn]

(Karşılaştığın herkese selam ver ki, hasenatın çoğalsın! Evine girince, ev halkına selam ver ki, evin iyiliği ve bereketi artsın!) [Harâitî]

(Yalnız tanıdıklara selam vermek, kıyamet alametidir.) [Taberanî]

***

Bir yere telefon edince de, selam vermek gerekir. Çünkü söze selamdan başlamak lazım. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Selam, kelamdan öncedir.) [Tirmizi]

Ahmet Demirbaş'ın önceki yazıları...