Biz büyük bir yanlışın içindeyiz. İttihatçı sempatizanlarının;

Enver'in Makedonya dağlarına çıkıp isyan ettiğini, Arnavut eşkıya kıyafetiyle o günlerde poz verdiği bir fotoğrafı da olduğunu, İttihatçıların Yane Sandanski gibi Bulgar ve Arnavut çete reisleriyle iş birlikleri, bu eşkıyalarla İstanbul'a gelip yağma yapıp zafer pozu verdikleri, halka tacizleri, yüz binlerce Müslüman Türk'ü öldürüp Balkanlarda etnik temizlik yaptıkları, Talat'ın mason üstadı olup Macedonia Risorta Locası'nın Selanik şubesi kurucu kadrosunda yer aldığı, masonların biyografisini bugün sitelerinde onu üstat listesinin başına koydukları, kadrolaştırdığı kişilerin yıllarca İslam aleyhinde propaganda yaptığı, Emanuel Karasu (Emmanuel Carasso) adlı Yahudi bankerin Talat Bey'in arkadaşı olduğu, İtalyan modeliyle partiyi mason teşkilatlandırdığı, darbeden sonra Ermeni Aram ve Arnavut Esat'la bu herifin Sultan Abdülhamid'e hal' tebliği ettiği, Hükümet kendilerinde olduğu hâlde diktatörlük tesis edebilmek için Bâbıâli Baskını yaptıkları, güpegündüz pek çok adam vurdukları, bütün bu suçlarına rağmen yargılanmadıkları, Enver'in teamüllere aykırı olarak rütbe atlatılıp Harbiye Nazırı olarak ödüllendirildiği, Osmanlı hanedan ailesinin kıskaca alındığı, hanım sultanların İttihatçı subaylarla evlenmek durumunda bırakıldığı, Harp zamanı karaborsacılıkla zenginleşmeleri, ...

gibi kitaplarda bu bilgileri biliyorlar ZANNEDİYORUZ ama bilmiyorlar. Şu fotoğraftan haberleri yok bir çoğunun;

Dağa çıkan Enver Bey, Paşa olmadan önce Arnavut eşkiya kıyafetiyle

Öğrendiklerindeyse fasit kıyaslarla, safsatalarla (yanlış akıl yürütmelerle) bu bilgileri geçiştirip kendi hamasi ezberlerini sıralıyorlar.

Hâlbuki yaşanan hadiseyi biraz düşünseler ürperip "Biz neyin peşinden gidiyoruz?" diyecekler.

Şunu düşünün; bir devlet memuru devlete isyan edip dağa çıkıyor, türlü cinayetler işliyor, komitacı terör gruplarıyla iş birliği yapıyor, sonra bu adamın sabıkalı geçmişi örtülüp Harbiye Nazırı yapılıyor. Enver, 'Paşa' olduğunda işte böyle bir geçmişe sahipti.

Normal şartlarda hukuken böyle birinin hükmü nedir?

Babıali baskınında işlenen cinayetler Avrupa mecmualarında resmedildi.

MAHKEME EDİLMEDİLER

Hadi bu geçmişi unutalım.

Balkan Harbi esnasında yaşananlar ne kadar biliniyor?

Peki Cihan Harbi'ndeki suçlar ne olacak?

Sadece Sarıkamış Harekâtı'nda on binlerce askerin yok yere şehit edilmesi bile Divanıharp'te yargılanıp idamını gerektirmez mi?

Bugün böyle bir kayba bir asker sebep olsa burnundan fitil fitil getirilmez mi, hesap sorulmaz mı?

İşte Enver, Talat, Cemal ve diğer komitacılardan hesap sorulmadı. Hiçbiri mahkemede yargılanmadı. Neden? Çünkü kaçtılar.

Kaçtıkları yerlerde öldürülmeleri ve katillerinin Ermeni olması, kahraman zannedilmeleri için argüman oldu. Şimdi kime ne dersen de papağan gibi "İyi ama Ermeniler öldürdü" diyorlar.

"Neden bu kahraman (!) adamlar yurt dışında bu hâllerde öldürüldüler?" diye kimse sorgulamıyor. Ermeni meselesi üzerine inşa edilmiş bir kurgu üzerinden tarihin pek çok gerçeğinin üzerinden atlanıyor.

Ölçüsü İslam olmayana diyecek bir söz yok. Zira Osmanlı'yı sevmeyen, dinini kayırmayan adama hiçbir şey anlatamayız. Zaten böyleleri "İyi ki dağa çıkmışlar, iyi ki bu suçları işlemişler" gözüyle bakıyorlar.

Bizim dinini bilen, tarihini bilen ve kayıran Müslüman gençlere ve dinî kaygısı olmasa bile "gerçekçi" ve "objektif" kişilere ulaşmamız lazım.

Resneli Niyazi ve Enver Makedonya'da çekilen bir fotoğraf. Bu sefer Niyazi eşkiya kıyafetleri içinde

Yıldız Sarayı'na gelen Emanuel Carasso ve diğerleri: Arnavut Esat Toptani, Ermeni Aram Efendi ile birlikte padişaha tahttan saltanatına son verildiğini tebliğ edecek.

Balkan eşkiyaları İstanbul'daki ordu kışlalarında poz veriyor.

İttihatçılara destek veren Bulgar çetelerin 1912 Balkan Harbi'nde Müslüman Türklere yaptıkları

Bulgar çete lideri Yane Sandanski darbe sonrası İstanbul'da İttihatçılarla poz veriyor.

İttihad ve Terakki konusunda büyük bir yanlışın içindeyiz

İttihad ve Terakki konusunda büyük bir yanlışın içindeyiz

İttihad ve Terakki konusunda büyük bir yanlışın içindeyiz