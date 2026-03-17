Dostlar bir araya geldi ekonomiyi konuştu

Yıllar önceydi… Türkiye’de sanayinin kurucularının oluşturduğu Organize Sanayi Bölgesi İMES’in Başkanı Kemal Akar’ın imzasıyla bir sahur daveti almıştım.

Sahuru birlikte yapalım diyordu. İstanbul Dostları imzası vardı davette.

Gittim. Önemli bir toplantı oldu. Daha da önemlisi sahurda dostlarla birlikte olmak âdeta güç ve moral vermişti.

İşte morale, birlikteliğe çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde İstanbul Dostları iş dünyasını yine sahura davet etti. 20 yıllık gelenek bozulmamıştı.

Herkes oradaydı...

Davette Aydın Aslandağ, Kemal Karabel, Kerim Çolakoğlu, Koray Yavuz, Mehmet Ali Fincan, Mehmet Ata Ceylan, Merve Torbalı Durukan, Muharrem Sinan Kılıç, Hazım Giray, Ahmet Erkurtoğlu, Murat Çökmez ve Serdar Urfalılar’ın isimleri yer alıyordu.

Kemal Akar da başkan olarak daveti iletmişti ve buluşmanın açılışındaki şu sözleri anlamlıydı:

-Ramazan ayı kalplerin birbirine yaklaştığı, sofraların bereketle çoğaldığı ve dostlukların yeniden hatırlandığı müstesna bir zamandır. Bizler de bu gece, bu bereketli sofrada yalnızca sahuru paylaşmak için değil; dostluğu, muhabbeti ve ortak hatıraları paylaşmak için bir araya geldik.

Ve iş dünyasında büyük küçük herkesin Kemal Abisi şöyle devam etti:

-Sizlerin de bildiği üzere İstanbul Dostları’nın hikâyesi çok büyük iddialarla başlamadı. Tam aksine, oldukça sade ama bir o kadar da anlamlı ve samimi bir başlangıca dayanır. Yıllar önce aynı sofra etrafında paylaşılan samimiyet, güven ve dostluk duygusu zamanla büyüyerek güçlü ve güzel bir aileye dönüştü. Bugün burada gördüğümüz tablo, bunun en güzel göstergesi. Bu tabloyu güzelleştiren burada bulunan dostlarımızın varlığı.

Gecenin konuk konuşmacısı geçen yıl olduğu gibi yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır oldu.

Teşviklerden, sanayinin yol haritasına, bugüne ve geleceğe neredeyse her konuya özetle de olsa değindi.

Hatta teşviklerde ayrıntıya girdi. İş dünyasının bu ayrıntıları mutlaka değerlendirmesi gerekiyor kanımızca.

Kacır’ın yol haritasına ilişkin şu sözleri de iş insanları tarafından mutlaka dikkate alınmalı:

-Türkiye'nin sanayi altyapısını baştan aşağı yenileyeceğiz. Bunu planladık. 13 yeni mega endüstriyel bölge ve 4 yeni gelişim koridoruyla sanayide yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Gelin bu bölgeleri beraber inşa edelim. İstanbul'da yüksek teknoloji ve dijital dönüşüm yatırımlarına yüzde 40 vergi indirimi ve 225 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz ama emek yoğun sanayiyi Anadolu’ya kaydırmalıyız.

Bakan Kacır’ın konuşmasından sonra ekonomiye yönelik sohbetler devam etti. Görüş alışverişi yapıldı. Bir araya gelen dostlar ekonomiye ilişkin son bilgileri de birbirleriyle paylaşma şansı buldular...

Başkanlar da katıldı

Murat Yalçıntaş, Mehmet Büyükekşi, İsmail Gülle, Mustafa Tecdelioğlu gibi önceki dönem başkanları sahurdaydı. Şimdiki başkanlar da tam kadro katılım göstermişti. Onlara söz de verildi açılışta. İlk sözü İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan aldı. Etrafımızdaki ateş çemberine gönderme yaparak, füze ve roket endişesi taşımadan yaşamanın kıymetine dikkat çekti.

Sonra kürsüye İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç geldi ve şu talebi dile getirdi:

-İstanbul'daki tesislerin modernize edilerek günün teknolojisine uygun hâle getirilmesi, karbon emisyonunun azaltılması, enerji verimliliği sağlanması, teknolojilerin yenilenmeleri konusunda önlerinin açılması konusunda desteklerinizi istirham ediyoruz.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise şu anlamlı mesajı paylaştı:

-Böylesi bir günde ayağı sağlam yere basan bir devlet ve akil devlet adamlarının ne anlama geldiğini de çok daha iyi bir şekilde idrak ettiğimizi ifade etmek istiyorum.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de, “İhracat başarımızı birkaç sektörle sınırlı tutmadan her sektörün üretim ve ihracat gücünü artıran daha kapsayıcı bir yapı kurmak durumundayız” mesajı verdi.

Dostlar bir araya geldi ekonomiyi konuştu

Kadınların yoğun katılımı vardı

Başkan Kemal Akar açılışta sahura katılan iş kadınlarına ayrıca teşekkür etti. Kadınların bulunduğu her ortamın daha zarif olduğunu vurguladı.

Davette adı geçen tek kadın HİDELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Merve Torbalı Durukan’dı. Makine sektöründe son dönemde sayıları giderek artan kadınlardan biriydi.

Sahura katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimcileri Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu bizi tanıştırırken, “Merve Hanım çok başarılı bir girişimci” ifadesini kullanmıştı.

Makine sektöründen bir başka kadın da Özge Kartal’dı… Sektörü konuştuk bakın neler söyledi:

-Yeni yatırımlar da yapmak istiyorum. Teknolojinin gelişimiyle beraber yeni dijitalleşmeye ayak uydurmak üzere çok fazla yatırıma ihtiyacım var.

Zuhal Mansfield sahura katılan kadınlar arasındaydı. İlk katıldığımız günlerde birkaç kadın varken bu defa onlarca iş kadını sahura katılmıştı. Hatta Bakan Kacır ile birlikte bir de fotoğraf çektirdiler.

Organize sanayi bölgeleri afete dayanıklı hâle gelecek

Aslında Kemal Akar’ın konuşmaları arasında çok önemli bir nokta vardı.

İstanbul’daki deprem bir ‘Millî Güvenlik Meselesi’ sözü artık herkesin katıldığı bir cümle… Sahurda Kemal Akar bu sözü eyleme dönüştürme mesajını şu cümlelerle verdi:

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde, AFAD ve OSBÜK’ün koordinasyonunda oluşturulacak Marmara Afet ve Acil Durum Eylem Planı son derece kıymetli ve değerli olacak. Çünkü bugün biliyoruz ki üretimin sürdürülebilirliği yalnızca ekonomik bir mesele değil. Aynı zamanda ülkemizin direnci, güvenliği ve geleceği açısından da hayati bir konu.

Bu nedenle Marmara Bölgesi’ndeki Organize Sanayi Bölgelerimizde geliştirilecek Marmara Afet ve Acil Durum Eylem Planı, olası afet ve acil durumlarda sanayimizin hazırlıklı olması, üretim süreçlerinin devam edebilmesi ve organize sanayi bölgelerimizin güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi açısından ülkemizin Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi'nin önemli bir parçası olacak.

Kemal Akar’ın bu sözlerini çok önemsedik. Acaba doğru mu anladık diye İstanbul Dostları Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez’e de sorduk ve şu cevabı aldık:

-Sayın Bakanımız Fatih Kacır'ın bilgisi dâhilinde İstanbul ve Marmara'daki organize sanayi bölgelerinin afet yönetim sistemini kurguluyoruz. Marmara Bölgesi’ndeki organize sanayi bölgeleriyle, Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki organize sanayi bölgeleriyle eşleştirip afet yönetim sistemimizi planlayacağız, kurgulayacağız. Bu da Marmara sanayisini, afetlere ve risklere karşı dirençli hâle getirecek.

İstanbul çok güzel bir etkinlik alanı kazandı

Önde gelen iş insanlarını buluşturan mekânın sahibi Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı da herkesi görmekten dolayı çok mutluydu. Mekân ile ilgili de şunları söyledi:

-Misafirimizi ağırlamaktan keyif duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Şişli'ye canlılık katıyoruz. İstanbul’a çok güzel bir etkinlik alanı kazandırdık. Bu alanı toplu ulaşım sistemine de entegre edeceğiz. İşimizi nasıl yapıyorsak, insanlığa hizmetimizi de böyle yapıyoruz. Böyle yapacağız, böyle devam edeceğiz. Projemiz çok. Bu proje zaten başlı başına büyük bir proje. Binlerce insanın yaşayacağı, binlerce insanın eğitim göreceği, spor yapacağı kültür-sanat etkinlikleri yapacağı bir yer burası.

