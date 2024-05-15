Ankara Emniyeti’ndeki skandallar Süleyman Soylu döneminde olsaydı...

Türkiye geçen haftadan beri Ankara Emniyeti’nde yaşanan skandalları konuşuyor. Muhalif medyadan bazı yazarlar olayı kendi açılarından görüyor. Hükûmet tarafından sadece Mahmut Övür bu olaylarla ilgili iki makale yazdı. Bir de Sabah gazetesinin konuyla ilgili haberleri var...

Aslında olay suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yurt dışına kaçmaya çalışırken Ankara Emniyeti tarafından Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanmasıyla başlıyor. Suç örgütüyle ilgili birinin yakalanması normal. Ancak Kaplan’ın yakalanma görüntüleri Ankara Emniyeti’nden birileri tarafından T24 sitesine servis edildi. Edenlerin amacı belli. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ayhan Bora Kaplan ilişkili mesajı vermek. Yani Soylu’nun itibarıyla oynamak. Aklı başında herkes Soylu’nun Kaplan’la bir temasının olmadığını biliyor.

Bu arada Kaplan’ın yakalanma anında orada olanlardan birinin de açığa alınan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik olduğunu hatırlatalım.

Muhalif medya çok mutluydu. Onlara göre Soylu döneminde Türkiye suça batmıştı, Yerlikaya döneminde temizleniyordu. Muhalefet göbek atıyordu.

Ne var ki son ortaya çıkan bazı gerçekler muhalif medyayı da zor durumda bıraktı. Sabah gazetesinden Halit Turan’ın dünkü haberinden aktaralım:

Üç isme yurt dışı yasağı konuldu. Şevket Demircan, Sertçelik’le konuşmasında,gibi saçma sapan yorumlar yapıyor. Tabii Sertçelik ayağındaki elektronik kelepçeyle nasıl dışarıya gidip yemek yiyordu, o da ayrı konu. Anladığımız kadarıyla Saygı Öztürk’e bilgi aktaran emniyet kaynakları kendilerini kurtarma peşindeler. Efendim neymiş, elektronik kelepçe rahatlıkla çıkartılır ve sinyal de vermezmiş. Ayhan Bora Kaplan ve adamlarını yakalamak için titizlikle operasyon yapanlar,diyorlar.

Serdar Sertçelik nasıl Kos’a götürüldü ve yurt dışına kaçırıldı, bunu tartışan az kişi var. Soylu döneminde kaçsa,diye yazardı muhalifler. Çok şükür Ali Yerlikaya’ya böyle bir şey demiyorlar.

Belli ki Ankara Emniyeti’nde birileri yeni bir 17/25 Aralık planlamışlar! Bekir Bozdağ bu konuya Erdoğan’a götürmese, Erdoğan da Yerlikaya’ya,demese olay böyle kalacaktı. Bekir Bey'i de burada tebrik etmek lazım.

Şu yaşananların onda biri Soylu zamanında olsa muhalefet medyası şöyle diyecekti:Şimdi ağızlarını açmıyorlar. Oralı bile değiller. Çünkü onlara göre Soylu Türkiye’yi kirletmişti!..

Son olarak Türkiye temizlendi demişken, tarikat, cemaat konularını çok yazan muhalif medya; özellikle Saygı Öztürk, emniyetteki kaynaklarına şu rüşvet olayını sorsun. Açığa alınan Ankara Emniyeti Organize Şube’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Ayhan Bora Kaplan’dan aldığı 300 bin doları kimin adına almış? Kendisidemiş. Bir araştırsın muhalif arkadaşlar...