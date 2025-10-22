Görünen o ki, büyük iş adamları tek tek çağrılacak...

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi çıktı. Beklendiği gibi çok sayıda ciddi ve güçlü iddialar var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir şey yok dese de yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddiaları belediye başkanlarını zorlayacak. Özellikle Rıza Akpolat hakkındaki iddialar vahim... Kendisi hakkında 8 ayrı suçlama yöneltildi ve toplam 415 yıl hapis cezası istendi.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesindeki deliller şu şekilde: Taraf beyanları, bilirkişi raporları, ihale işlem dosyaları, MASAK ham verileri, MASAK Raporu, vergi raporu, kamera kayıtları, HTS Kayıtları, PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu kayıtları, tanık beyanları, arama, el koyma tutanakları, döviz bozdurma fişleri, taşınmaz satış sözleşmesi ve tüm dosya kapsamı.

İddianame daha çok konuşulacak. Benim dikkatimi çeken büyük iş adamları. Dün Akfen Holding sahibi Hamdi Akın ve Mandarin Otel’in sahibi Vedat Alçı ifadeye çağrıldı. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Hamdi Akın yok ama diğer isimler var. O bölümü okuyalım.

Nitekim: Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Ozan İŞ'nin 06.08.2024 tarihli beyanında; 'Beşiktaş bölgesindeki bazı iş insanlarını bölgede yapmış oldukları inşaat ve iş yerlerine ait ruhsat taleplerinde Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın yüksek tutarlarda para talep ettiklerine vâkıf oldum. Bu konuda yapmış olduğum araştırmalarda;

1- ÖZ-AK Gayrimenkul'den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden gayriresmî para alışverişi ..... tarihleri arasında 12.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu para Ali Rıza YILMAZ koordinasyonunda... Rıza AKPOLAT’a verilmek üzere teslim alınmıştır.

2- Mandarin Otel: Mandarin Hotel işletme ruhsatı verilmesi kapsamında (kaçak yapı olduğu halde) ..... ayı içerisinde Ali Rıza YILMAZ tarafından koordine edilerek... 750.000 dolar gayriresmî para teslim alınıp... Rıza AKPOLAT’a sevk edilmiştir. Yine ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımına istinaden ..... ayı içerisinde Ali Rıza YILMAZ koordinasyonunda ..... 300.000 dolar gayriresmî para şirket merkezinde elden alınmış, Rıza AKPOLAT’a teslim edilmiştir. ..... ayı içinde ASTAŞ-YAPI ve YAPI Balmumcu Adi Ortaklığı için Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiş olup bu kapsamda da bir miktar para alındığını biliyorum ancak kimin, nereden ve ne kadar para aldığına dair bilgim bulunmamaktadır.

3- Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı Boulevard Balmumcu Projesi'nde yapı ruhsatı verilmesi karşılığında 4.000.000 dolar gayriresmî para alınmış, ..... ayları içinde Rıza AKPOLAT’a teslim edilmiştir.

4- MESA Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde, ..... yılı içerisinde Mert BOYSANOĞLU ile Rıza AKPOLAT’ın özel görüşmeleri neticesinde İBB ve KİPTAŞ koordinasyonunun sağlanması, yıkım ruhsatı düzenlenmesi ve yıkım işleminin Beşiktaş Belediyesinden taşere edilmesi karşılığında Rıza AKPOLAT’a MESA Beykoz evlerinde ücretsiz bir adet ev verilmiş ve 2024 yılı yerel seçimleri sonrasında haziran ayı içinde para verilmiştir. Şirket sahibi M. B. ile Rıza AKPOLAT belediye binasında uzun bir görüşme yapmış, sonrasında ise Beşiktaş Belediyesi Aşevine ise 20.000.000,00 TL bağış adı altında para istenmiş olup söz konusu para nakit olarak Ali Rıza YILMAZ koordinasyonunda Rıza AKPOLAT’a teslim edilmiştir.

5- Mana İnşaat: Adı geçen firmanın Beşiktaş sınırları içerisinde birçok yatırımı bulunmaktadır. Bu kapsamda imara aykırılıklar ve çatı tadillerinde yer alan usulsüzlükler görmezden gelinmiş olup buna karşılık ..... yılları arasında farklı tarihlerde aşevine bağış adı altında sürekli yüksek meblağlardan oluşan toplam 30.000.000,00 TL elden para alınmıştır. Ali Rıza YILMAZ koordinasyonunda alınan paralar Rıza AKPOLAT’a teslim edilmiştir.

6- Polat İnşaat: ..... yılında Polat Akatlar Projesi için avam projesi için onay ve inşaat ruhsatı düzenlenmiş olup daha sonra söz konusu planlar mahkeme kararı ile usulsüz olduğundan iptal edilmiştir.

Bu süreçte Rıza AKPOLAT ve Ali Rıza YILMAZ koordinasyonunda farklı tarihlerde sürekli olarak aşevine bağış adı altında toplam 35.000.000,00 TL nakit olarak alınmış, yine Polat Hotel’de sürekli olarak Rıza AKPOLAT’ın misafirleri ağırlanmış olup bu işlemler karşılığında yaklaşık 20.000.000 TL Beşiktaş Belediyesi ciro hesabı olarak mahsuplaşılmıştır. Kayıtlar Polat Otel'den istenebilir. Bununla birlikte Polat için ..... yılında yine proje onayı yapılmış ve içkili lokanta ruhsatı düzenlenmiş olup ancak buna karşılık alınan paralara ilişkin bir bilgim bulunmamaktadır.

7- Serdar BİLGİLİ isimli iş adamın Akaretler'de bulunan yerlerinin restarosyon iskan problemi olmamasına rağmen onay için elden para istenmiş, onay karşılığında ..... tarihinde Rıza AKPOLAT’ın makamında Serdar BİLGİLİ tarafından 500.000 TL Rıza AKPOLAT’a teslim edilmiş, sonrasında operasyon yapılması neticesinde paranın kalanı teslim edilememiştir.

8- Four Seasons Otel için ..... tarihinde düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatı: Four Seasons Otel’in usulsüz tadilat işlemleri için 10-12 milyon dolar civarında gayriresmî para alınmıştır. Bu paralar aşevine bağış adı altında ..... yılları arasında farklı tarihlerde sürekli olarak gerçekleştirilmiştir. Mesut TOPRAK ve Ali Rıza YILMAZ’ın yakın ilişkisi çerçevesinde para trafiği koordinasyonu sağlanarak Rıza AKPOLAT’a teslim edilmiştir.

Yine Ortaköy 1681 ada 192 parselde yer alan Four Seasons Residence inşaat ruhsatı için ..... tarihinde yapı ruhsatı düzenlenmiş olup buna karşılık ..... tarihleri arasında 30.000.000 dolar gayriresmî para alınmıştır. Para transferi Ali Rıza YILMAZ kontrolünde gerçekleştirilmiştir.

9- The Host Group isimli firmanın Nispetiye Cad. No: 89 adresinde yer alan işletmesi için ..... tarihinde düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatına karşılık elden nakit para teslim alınmıştır.

10- Karamancı Turistik Tesisleri isimli firmanın Gayrettepe Prof. Dr. Bülent Tarcan No: 1 adresinde yer alan işletmesi için ..... tarihli otel ruhsatı düzenlenmesi karşılığında elden nakit para teslim alınmıştır.

11- Levent Yiyecek A.Ş. isimli firmanın Levent Çamlık No: 15 adresinde yer alan işletmesi için ..... tarihinde düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatına karşılık elden nakit para teslim alınmıştır.

***

Görüldüğü üzere büyük iş adamları hakkında da rüşvet verdiği iddiaları var. Başsavcılık nasıl bir yol izleyecek göreceğiz. Esas büyük fırtına Ekrem İmamoğlu iddianamesi çıktığında görülecek. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde olmayan ama Ekrem İmamoğlu iddianamesinde olacak birçok büyük iş adamını göreceğiz. Çünkü o isimler hakkında ifade verenler oldu. Özellikle harita mühendisi Yakup Öner’in verdiği bilgiler önemliydi. Bekleyip görelim.