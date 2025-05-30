İBB dosyasındaki itirafçı sayısı artar

İBB dosyasında itirafçı sayısı artıyor... İBB’ye bağlı Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı olmuştu. Abbas ne demişti:

Bir diğer itirafçıhafriyat ve rüşvet çarkıyla ilgili yapılanları anlatmıştı.

NYN Yapım’ın sahibide itirafçı oldu.

Kırmızıgül, kazandığı tek ihalede sistematik şekilde iflasa sürüklendiğini söyledi. 2015'te kurduğu şirketle 2021'de İBB'nin bir ihalesini kazandığını belirten Kırmızıgül, sürecin ardından İBB yetkililerinden sürekli baskı gördüğünü, teslim ettiği malzemelerin kusurlu olduğu gerekçesiyle defalarca değişim yapmaya zorlandığını ifade etti.

Süreç içinde ödemelerinin sürekli geciktirildiğini ve kendisine günlük 23 bin TL ceza kesildiğini belirten Kırmızıgül,dedi.

Kırmızıgül'ün ifadesine göre, İBB Şehit Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürü Onur Gülin, promosyon ürünlerinin sadece Taner Çetin'e yakınlığıyla bilinen Fikri Murat Demir'in sahibi olduğuşirketinden alınmasını şart koştu. Kırmızıgül, bu isteği yerine getirinceye kadar ödeme alamadığını belirtti.

Taner Çetin dışında Onur Gülin'in de kendisinden son model bir iPhone ve 250 bin TL talep ettiğini aktaran Kırmızıgül, bu talebi reddettiği için daha fazla dışlandığını ve ödeme süreçlerinin tekrar sekteye uğradığını söyledi.

Bir diğer itirafçıde’ye naylon fatura kestiğini şöyle anlattı.

En son iş adamıda itirafçı oldu. Onun ifadesinden de bir bölüm aktarayım:

Bu kadar net itiraflara rağmen hâlâ rüşvet yoktur, yolsuzluk yoktur diyen nemalanıyordur!..

Ben başka isimlerin de itirafçı olacağını düşünüyorum. Çünkü deliller net. İnsanlar da aptal değil. Suçunu itiraf edip daha az ceza almak varken niye içeride yatsınlar? Deliller o kadar net ki, artık kıvıracak durumları da yok!..