Kaleciyi koruduk, sıra santrforda

Fransa maçını izlerken kaçırdığımız gollerin ardından aklıma Fatih Terim döneminde alınan bir karar geldi. 2015’te yabancı kuralı değiştirilirken 18 kişilik maç kadrosunda, A Millî Takım’da oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması gerekiyordu. Terim gerekçesini açıklamıştı: Kalecilerin pozisyonunu korumak…

Mesele yarının millî takımını düşünmekti. Bugün aynı tehlikeyi santrforda yaşıyoruz.

Dünya Kupası’nda da gördük, Fransa karşısında da… Türkiye topu rakip kaleye götürebiliyor. Arda, Kenan, Can, Hakan, Orkun gibi oyuncularımız var. Ancak ceza sahasına geldiğimizde duruyoruz. Oraya kadar getiriyoruz, sonunu getiremiyoruz. Çünkü futbolun en zor bulunan oyuncusu bizde yok: Golcü.

Fırsat vermiyoruz

Montella’nın kadrosunda hücumcu çok ama klasik santrfor yok denecek kadar az. Doğal 9 numaraya en yakın isim Deniz Gül. Galatasaray’ın Porto’dan aldığı Deniz henüz 22 yaşında. Millî takımın bütün gol yükünü sırtlayabilecek, uluslararası seviyede kendisini ispatlamış bir santrfor olduğunu söylemek için erken.

Bir de Enes Ünal var. Ancak onun da kariyeri ciddi sakatlıklarla kesintiye uğradı.

Peki Enes yoksa kim var? Millî takımın önüne farklı özelliklerde üç, dört santrfor koyamıyorsak sorunu yalnızca Montella’nın tercihlerinde arayamayız. Çünkü Montella santrfor seçmiyor, arıyor ama bulamıyor. Yetiştirmiyoruz. Daha doğrusu yetişmesine fırsat vermiyoruz.

Görev TFF’ye düşüyor

Büyük kulüplerimize bakın. Galatasaray’da Osimhen, Fenerbahçe’de Muriç ve Lukaku, Beşiktaş’ta Vlahovic ve Oh, Trabzonspor’da Onuachu ve Franculino…

Kulüpleri suçlamıyorum. Başkanların görevi millî takıma santrfor yetiştirmek değil, takımlarını başarılı yapmaktır. Tam da bu sebeple görev federasyona düşüyor. Millî takımın geleceğini kulüplerin günlük rekabetine bırakırsanız sonuç böyle olur.

18 yaşındaki Türk santrforun karşısına pahalı bir yabancı getirirsiniz. Önce yedek kalır, sonra kiralanır. 22 yaşında hâlâ “potansiyelli genç” diye anılır. Ardından neden yeni bir Burak Yılmaz çıkaramadığımızı tartışırız.

Oynamadan yetişmez

Oysa santrfor oynayarak yetişir. Kaçıracak, tepki görecek, penaltı kullanacak, büyük maç oynayacak. Beş hafta gol atamamanın baskısını yaşayacak, altıncı hafta iki gol atacak. Golcülük biraz da böyle kazanılan tecrübedir. Biz bu süreci yaşatmadan ondan Fransa’ya gol atmasını bekliyoruz.

TFF artık mevki bazlı bir düzenlemeyi tartışmalı. Kulüplerin A takım listesinde ve maç kadrosunda en az bir Türk santrfor bulunması zorunlu tutulabilir.

Asıl önemlisi, oynama süresine göre teşvik verilebilir. Genç Türk golcüsünü 500, 1.000 ve 1.500 dakika oynatan kulüpler kademeli olarak ödüllendirilebilir. Yayın gelirlerinin küçük bir bölümü buna ayrılabilir. Yani yasaktan çok üretimi ödüllendiren bir sistem…

Yabancı kuralında yaş kriteri koyabiliyoruz. A takım listesine yazılan 14 yabancının en az dördünün 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğması gerekiyor. Öyleyse millî takımın santrfor sorunu için neden özel bir model düşünmeyelim?

Yolu kapatmayın

Mesele yabancı yıldızlara karşı olmak değil. Ancak onların arkasındaki Türk oyuncunun yetişeceği yolu kapatırsanız kulübünüzün santrforu olur, millî takımın olmaz.

Kalecide bir mevkiyi korumaya çalıştık. Bugün Uğurcan, Altay, Okan, Muhammed, İrfan Can ve Berke arasından seçim yapabiliyoruz. Santrforda aynı listeyi yazmaya kalkınca kalem duruyor.

Fransa maçından sonra sadece kaçan gollere üzülmeyelim. O pozisyonları bitirecek çocuğa Süper Lig’de yer açmazsak daha çok ah vah ederiz.

Yıllar önce Türk kalecisini korumak için bir madde koyduk. Belki şimdi yeni bir madde gerekiyor: Kaleciyi koruduk, sıra santrforda.

Süper Lig'in santrforları

Galatasaray: Victor Osimhen, Deniz Gül

Fenerbahçe: Romelu Lukaku, Vedat Muriç

Beşiktaş: Dusan Vlahovic, Hyeon-gyu Oh, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu

Trabzonspor: Franculino Dju, Paul Onuachu, Umut Nayir

Başakşehir: Eldor Shomurodov, Davie Selke, Bertuğ Yıldırım, Umut Bozok

Konyaspor: Mustafa Muhammed, Jackson Muleka, Enis Destan

Kocaelispor: Bruno Petkovic, Florian Aye, Metehan Altunbaş

Göztepe: Juan, Janderson, Andre Henrique, Sinclair Armstrong

Samsunspor: Muhammed Bayo, Fatih Kaya

Ç. Rizespor: Ali Sowe, Gennaro Borrelli

Gaziantep FK: Trivante Stewart, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu

Kasımpaşa: Adrian Benedyczak, Güven Yalçın

Gençlerbirliği: Sekou Koita, Pedro Mendes, Victor Okraku

Eyüpspor: Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Abdou Khadre Sy

Alanyaspor: Hwang Ui-jo, Ivan Cédric, Omar Ben Ali, Meschack Elia

Amed SF: Gift Orban, Mbaye Diagne

Erzurum FK: Naimar Akhundzada, İbrahim Diabate, Eren Tozlu

Çorum FK: Youssoufa Moukoko, Mame Thiam, Jesus Ramirez