İbni Sina, bir hükümdarın aşık olan oğlunun hastalığını, şehir ve mahalle isimleri sayarak nabızdaki değişimleri gözlemleyerek teşhis etmiştir.
- Hükümdarın oğlu günlerdir yiyemiyor ve konuşamıyordu.
- Ülkenin en iyi hekimleri çare bulamamıştı.
- İbni Sina, gencin nabzını tutarak şehir isimleri saydı ve nabzın belli bir şehir isminde hızlandığını fark etti.
- Daha sonra mahalle isimleri sayarak da nabzın belirli bir isimde hızlandığını gördü.
- İbni Sina, hastalığın bedende değil, kalpte olduğunu ve gencin âşık olduğunu hükümdara bildirdi.
- Sevdiği kızla görüşmesine izin verilen genç kısa sürede iyileşti.