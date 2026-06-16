İyi haftalar…

Yaz geldi artık, her yerde tatil ve zayıflama reklamları. E, ben de niyetlendim bugün diyetimin ilk günü; açlıktan uyuyamıyorum! Uyuyabilmek için orman yağmur sesi açtım; kızartma sesi gibi aynı ya gı. Üzerine bir de yoğurt, üff…

Anlasınlar artık; Türk kahvesi hayatta kalmak için şart. Mesela bakın dinozorlar içmedi ne oldu akıbetleri? Yaaa…

Her şey yolunda gitseydi, kendini bulamazdın.

Bazı beyler iyi okuyun; siz sadece bir kadının ahını aldığınızı mı zannediyorsunuz? Bu hanımefendinin kankaları var, arkadaşları var, komşuları var kuafördeki ablaları var. Hepsi toplanıp size ‘iyi dilek seansı’ düzenliyorlar. Hey yavrum hey…

Not alına: Kimse sana yardım etmedi diye, herkese yardım etmek zorunda değilsin.

Üslup diyorum ne kadar önemli; zehri bala, balı zehre de dönüştürebiliyor bir anda.…

Boş ver boş ver bitmiyor, daha yarısını boş verdim…

Herkes yoruldu… konu fark etmez…

Şeytan diyor; git gezegen bul, söyleme kimseye…

Dövüş ustası olanlar öfkelenmezler,

Kazanma ustası olanlar korkmazlar,

Akıllılar dövüşmeden kazanır,

Cahiller kazanmak için dövüşürler…

Anlatması zor olunca şakaya vuranlar el kaldırsın.

Neye tahammül ettiğine dikkat et; insanlara sana nasıl davranacağını öğretiyorsun…

El âleme bakmayın siz; işlerine gelirse başa, ters düşersen taşa tutarlar.

Bu arada tavsiyesini istemeyeceğiniz birinin eleştirisini de çok da şeeetmeyin…

Her yılan yerde sürünmez. Bazıları sizinle oturur çay kahve içer…

Çok üzülerek itiraf etmeliyim ki; babaannem gibi oldum. Sadece işime geleni duyuyorum, diğerlerine “Ha?” “Heğ?” diye tepki veriyorum.

“En sevdiğim aktivite pijamamı göbeğe kadar çekip prensesler gibi uyumak” diyorsan sen de bizdensin…

Aptal kadınlardan istediğinizi, akıllı kadınlardan ‘hak ettiğinizi’ alırsınız…

“Aldığın o ahı, çaldığın kapıda bul!” dermiş eskiler… Aboovv…

Cehalet ile bilgisizlik farklı şeylerdir. Bilmeyene anlatırsın öğrenir, ama cahile anlatamazsın. Çünkü o zaten biliyordur…

Zirveler, zırvalarla uğraşmaz! Nokta.



Ninem diyor ki; İyi söz gönül yaylasıdır.

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