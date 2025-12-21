Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Beşiktaş yönetilemiyor

Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek hasan.saricicek@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Rashica’nın Beşiktaş’a ilaç gibi gelen üç puanı getiren golü olmasa yorumum aynen şuydu. Bu oyun, bu oyuncular hatta bu hoca Beşiktaş’ı yukarı taşımıyor, taşıyamıyor? Taşıyacak gibi de görünmüyor.

“As” diyorsun yok, “yedek” diyorsun hazır değil! Yönetim, devre arası yeni bir takım kursa külfetten başka ne yazar?
Maalesef… Beşiktaş havası kaçmış gazoz gibi ne tat veriyor ne de heyecan. Orkun’un ilk yarıda direkten dönen topu dışında elde ne var? Ah, vahhh!

Bu kadar kapris olur mu?

Rafa Silva!… “Kimse Beşiktaş’tan üstün değildir.” İyi de Beşiktaş’ı büyük yapan yıldızları değil midir?

Elinde Rafa Silva ve Svensson gibi yıldızlar var fakat o yıldızdan faydalanamıyorsun bu olacak şey mi?

Abraham sakatlanıyor, Rafa yine aklına gelmiyor, niye? Devrim Şahin tamam ama Rafa niye eli cebinde bekler kenarda?

Sözün özü; mesele yıldız futbolcu kaprisi değil mesele Beşiktaş’ı yönetememe meselesi!

Ekmeğini, futboldan kazanan bir profesyonel niçin oynamak istemez? Sergen Hoca’nın yorumcu olduğu dönemle bir ilgisi var mıdır, acaba?

Neyse?

Nerede istikrar?

Değiştirin formaları…

Savunmada Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan üç maç yan yana oynayan oyuncu yok. Rak-Sakyi’nin üst direkten dönen şutunda Djalo-Devrim uyuşmazlığı ve o hata kabul edilebilir mi?

Orta sahada Demir Ege, Kartal ve önündeki üçlü Orkun, Cerny, Rashica, sanki gecekondu gibi. Forvette Abraham sakatlandığı ana kadar bal yapmayan arı. Söyleyin… Çaykur Rizespor bulduğu fırsatları değerlendirebilse Beşiktaş’ı keyifle seyretmek mümkün mü? Ne gezer!

Maçın adamı: Rashica

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe'de tam 13 isim Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe'de tam 13 isim Beşiktaş derbisinde yok
Kaydet
Fas, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı! En-Nesyri...
Fas, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı! En-Nesyri...
Kaydet
Kapalı Çarşı'da yarıştılar! 1500 sporcunun katıldı
Kapalı Çarşı'da yarıştılar! 1500 sporcunun katıldı
Kaydet