Beşiktaş yönetilemiyor

Rashica’nın Beşiktaş’a ilaç gibi gelen üç puanı getiren golü olmasa yorumum aynen şuydu. Bu oyun, bu oyuncular hatta bu hoca Beşiktaş’ı yukarı taşımıyor, taşıyamıyor? Taşıyacak gibi de görünmüyor.

“As” diyorsun yok, “yedek” diyorsun hazır değil! Yönetim, devre arası yeni bir takım kursa külfetten başka ne yazar?

Maalesef… Beşiktaş havası kaçmış gazoz gibi ne tat veriyor ne de heyecan. Orkun’un ilk yarıda direkten dönen topu dışında elde ne var? Ah, vahhh!

Bu kadar kapris olur mu?

Rafa Silva!… “Kimse Beşiktaş’tan üstün değildir.” İyi de Beşiktaş’ı büyük yapan yıldızları değil midir?

Elinde Rafa Silva ve Svensson gibi yıldızlar var fakat o yıldızdan faydalanamıyorsun bu olacak şey mi?

Abraham sakatlanıyor, Rafa yine aklına gelmiyor, niye? Devrim Şahin tamam ama Rafa niye eli cebinde bekler kenarda?

Sözün özü; mesele yıldız futbolcu kaprisi değil mesele Beşiktaş’ı yönetememe meselesi!

Ekmeğini, futboldan kazanan bir profesyonel niçin oynamak istemez? Sergen Hoca’nın yorumcu olduğu dönemle bir ilgisi var mıdır, acaba?

Neyse?

Nerede istikrar?

Değiştirin formaları…

Savunmada Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan üç maç yan yana oynayan oyuncu yok. Rak-Sakyi’nin üst direkten dönen şutunda Djalo-Devrim uyuşmazlığı ve o hata kabul edilebilir mi?

Orta sahada Demir Ege, Kartal ve önündeki üçlü Orkun, Cerny, Rashica, sanki gecekondu gibi. Forvette Abraham sakatlandığı ana kadar bal yapmayan arı. Söyleyin… Çaykur Rizespor bulduğu fırsatları değerlendirebilse Beşiktaş’ı keyifle seyretmek mümkün mü? Ne gezer!

Maçın adamı: Rashica

