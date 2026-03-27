Kırmızı beyaz finalist Türkiye

Beşiktaş Park’ın o büyüleyici atmosferinde, 50 bin yürek tek nefes olmuştu. Bizi bizden iyi bilen Mircea Lucescu’nun Romanya’sına karşı. Parola; zaferdi!

“Dünya Kupası’nda olmalıyız” diyen Montella, işi sıkı tuttu, iyi hesap kitap yaptı; çünkü Romanya’yı geçmek sadece bir zafer değil; bir milletin Dünya Kupası hayaliydi. Başardık!

Romanya direndi, direndi!

Coşkulu oynadık. Savunmayı ileriye taşıdık, altın adam Arda, Kaptan Hakan, Kenan, Kerem ve Barış ile önde inanılmaz baskı kurduk tam 6 pozisyon ürettik ama Romanya’nın kompakt savunmasını ilk yarıda çözmek mümkün olmadı.

Romanya geride blok halinde kaldı, orta sahada sert pres yaptı. Kanatları iyi kapattı. Ancak unuttukları bir şey vardı.

Arda’nın pası Ferdi’nin dokunuşu

Futbolun büyüsü, bir anda ortaya çıkan kıvılcımda gizlidir. O kıvılcım Arda’nın bir pası, Ferdi’nin bir koşusu, kontrolü ve dokunuşuydu…

İşte o an, oyunun seyri değişti.

Özetle Arda Güler’in ince bileği, Kenan Yıldız’ın cesur driplingleri, Barış Alper’in bitmeyen enerjisi, Ferdi’nin istekli oyunu, yetti Radu’nun koruduğu kaleyi teslim almaya.

Bu tür maçlarda golü bulursanız, rakibin planı çöker ancak çökmedi direkleri dövdü Romanya.

Sonuçta bu maç, bir milletin Dünya Kupası hayaliydi.

Montella’nın stratejisi, taraftarın coşkusuyla A Mîllîler istediğini aldı. Oh dünya varmış!

Artık Türkiye’nin yolu açık.

Maçın adamı: Arda Güler

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...