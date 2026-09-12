Şöhret ve servet sanal, musibet gerçek

“Artık sadece gerçek servetin kendisi değil, servetin sosyal medyadaki görüntüsü de para kazandırıyor…” İştah kabartıcı(!) bir ifade.

Herhangi bir denetime tabi tutulmadan paylaşılan sosyal medya içerikleri, hasarı sadece kirli bilgi ile sınırlı kalmayan bir operasyon aracı. Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın’a okul ziyaretlerinde bazı çocuklar “Siz mafya mısınız?” diye soruyor. Yalçın “On yaşındaki bir çocuğun bu soruyu sorması dizilerin ve sosyal medyanın yansımasıdır” diyor.

“Bugün yeni dünya, yeni savaş usulleri ile karşımızda. Sanal medya üzerinden yayılan manipülasyonlar, suni biçimde üretilen hikâyeler, algı operasyonları, bilgi çarpıtma ve toplumları birbirine düşürmeye yönelik psikolojik savaş usulleri artık savaşların görünmeyen silahlarıdır...” diyor Sayın Sevil Nuriyeva “Mankurtlaşma ve millî hafıza üzerine” başlıklı makalesinde.

Silahlar görünmese de sonuçları ile yüzleşiyoruz…

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma ve mali incelemelerin ardından “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçundan tutuklanmış. Olayın objesi, “Düğündeki altınların kaynağı.” Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada “Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır…” diyor.

Sosyal medya platformları, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini görürken diğer yandan yanlış ve yönlendirici bilgilerin kasıtlı paylaşıldığı bir alan hâline gelmiştir.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında adli süreçteki 51 çocuk hakkında hazırlanan iddianamede; Sosyal Medya üzerinden “Para ve Lüks Hayat” paylaşımlarının suç örgütlerince gençlere kolay ulaşma ve ikna aracı olarak kullanıldığı “Sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde örgüt propagandasına maruz kalan çocukların para ve lüks hayatın etkisinde kalarak örgüt içerisinde yer almaya başladığı” belirtilmiş.

Sosyalliğin şu anda en büyük düşmanı sosyal medya, çünkü 24 saat boyunca ulaşım imkânı var. Onaylayıcı ve ödüllendirici, internete kolayca sınır ötesi ulaşabiliyorsunuz. Gece uyanıp da telefonunu kontrol etmeyen çok az kişi var. Aynı evin içinde insanlar birbirlerine mesaj atıyor. Çocuk internette dolaşıyor, anne, babanın içi çok rahat evde gözümün önünde diye. “Oysa çocuğun dolaştığı tehlikeli mecralarda her şey sahte” diyor Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan.

Eski mahalle kültürü yok, aile bağları zayıf, toplumun kontrol mekanizması kayboldu, millî hafıza ve istikamet kayıp. Safları birleştirmeli, hafızamıza ve insanımıza sahip çıkmalı. Ama nasıl?

Sosyal medyada çekilen lüks hayat görüntüleri milyonlarca kişiye gerçek gibi sunularak, suç gelirlerinin kaynağı gizlenerek aklanmaya çalışılıyor. Sanal dünya, bir medeniyet, kültür ve değer vasıtasıyla insan ve kimlik inşa etmeye çalışmıyor. Zevk, ihtiras ve tatmin duygularına cevap veren oyunlar ve programlar ile mevcut kimliği bozup, insanları zevk ve güdülerinin emrine sokuyor.

Kuşatma altında, tasarlanmış saldırılar arasında kendine yürüyeceği bir yol haritası arayan İnsanın; bu kültür ve ahlak tecavüzünden zaferle çıkması, sanal ve batak dünyadan gerçek hayata dönmesi, ancak “kendine sosyal bir alan inşa ederek dünyada bir rol kapıp sorumluluk alarak ‘Kültürel Hafızasına’ dönmekle” mümkündür.

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* Sanal: Gerçekte var olmayan, ancak zihinde bilgisayar ve internet teknolojileri aracılığıyla tasarlanan gerçek gibi hissedilen.

* Musibet: Başa gelen felaket, bela, afet, sıkıntı, ceza gibi olaylar.

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