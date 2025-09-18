“Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı…”

Büyük işler büyük mekânlarda halledilir… Elbise bedenin ölçülerine uygun olmalı ki vücut rahat çalışabilsin! Beştepe Külliyesi, MİT Binası, Müşterek Harekât Karargâhı (MSB) ve Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesinin temel atma töreninde iç ve dış çevrelere gerçekten önemli mesajlar verdi. Bu mesajların mana ve ehemmiyetine geçmeden evvel bir başka konuyu da kısaca dikkatlerinize sunmak isterim. Devletlerin güç kapasitesi sahip oldukları maddi ve manevi imkân ve kabiliyetleriyle değerlendirilir. Bu manada devletlerin resmî işlerinin tedvir edildiği mekânların özellikleri de önem arz eder… Yani elbisenin ölçüsü bedenin yapısına göre olmak durumundadır. Dünya siyasi ve askerî dengelerinde önemli rol oynayan ülkelerin kurum ve kuruluşları bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte olmak durumundadır. Mesela Amerikan Savunma Bakanlığı binası (Pentagon) veya CIA merkezinin özellikleri diğer bütün ülkelerin hep ilgisini çekmiştir. Keza Rusya Devletinin Kremlin Sarayı veya KGB binasının özellikleri… Sivri bir örnekle, kısaca ifade edecek olursak; rakiplerin topla tüfekle yaptığı işi sapanla yapmaya kalkışmak fena hâlde zora sokar. Hangi sıklettekalıpların da ona göre olmalı. Türkiye Cumhuriyeti bu manada âdeta kabuk değiştiriyor. Cumhuriyetin ilk on yıllarında kullanılan ama daha sonra yetersiz kalan Çankaya Köşkü yerine Beştepe Külliyesi'nin yapılması bir ihtiyaçtı… Ne var ki, bazıları bu muhteşem yapıyı hedef alan kasıtlı taarruzlarda bulunmayı bir siyasi marifet gibi algıladı. Yeni Mahalle’de binaların arasına sıkışmış Millî İstihbarat Teşkilatı’nın yüklendiği misyona uygun bir binaya taşınması kaçınılmazdı… Keza Millî Savunma Bakanlığının gelişen şartlara ve değişen harp taktik ve tekniklerine ayak uyduracak bir karargâha sahip olması gerekiyordu. Bunun için beş bin dönüm arazi üzerinde inşa edilen ve Millî Savunma Bakanlığı ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Müşterek Harekât Merkezi’nin yer aldığı muazzam bir yapı inşa ediliyor… Aynı şekilde son yıllardaki geniş vizyon ve yüklenilen misyona uygun olarak, Dışişleri Bakanlığımızın da artık yetersiz kalan binasından günün şartlarına cevap veren bir yerleşkeye ihtiyacı vardı. Bunun için de 548 bin metrekarelik arsa üzerine 354 bin metrekare kapalı mekâna sahip yüksek özellikte bir yerleşkenin temeli dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı. Hepsi ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Büyüyen gelişen Türkiye’nin çehresi bu şekilde değişmeye devam edecek…

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkan bazı noktalar şöyle: