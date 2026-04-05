Trabzon havadan vurdu

Ligin zirvesini çok ciddi şekilde etkileyecek olan maçta ev sahibi Trabzonspor, sanki duran toplarda yüksek kullanıp havadan gol atmayı planlamıştı. Çünkü bu iki golün dışında Trabzonspor’un pek organize orta sahalı veya ileri uçlu hücum yaparak gol aradığına şahit olamadım. Buna karşı Galatasaray, klasik oyununu oynamaya çalışıyordu. Yani sen bana ben sana pas atacağız, o arada ceza sahası içine iyi bir top çıkarabiliriz ve pozisyon da bulup skoru etkileyebiliriz. Düşünce buydu!

İcardi 10 kişi oynattı

Fakat bu oyun planının gerçekleşmesi için senin en öndeki oyuncunla rakibinin savunma yerleşiminde arıca çıkarmak gerekirdi. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Galatasaray İcardi’li kadrosuyla maçı 10 kişi oynadı. Tabii Okan Hoca, bu konuda hiçbir değişiklik yapmayı düşünmedi ki, yerine koyacak alternatif de sanki yok gibiydi. Bu iki üst düzey takımın oyununun sonucu kendilerinden bir gün sonra oynanacak bir derbiyi de bir hayli etkileyecekti. Sonuç mu, lider ağır bir yara aldı. Şimdi Galatasaray büyük bir merakla bu akşam oynanacak derbiyi bekleyecek.

Trabzon sonuna kadar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, millî arada yerleşim ve teknik kapasite farklılıklarını çok iyi etüt etmiş ki, top Galatasaray’a geçtiğinde kendi yarı alanının tam takım kapatıyordu. Oyuna sonradan sürdüğü futbolcular da bu anlayıştan yanaydılar. Sonuçta Galatasaray liderlik koltuğunda puan kaybetme ihtimali en yüksek olan maçı kaybetti! Trabzonspor se anlaşılan o ki, “Son maça kadar ben burada olacağım” dedi.

Maçın adamı: : Wagner Pina

