Vah Lucescu vah!

Rumen futbolunun yanı sıra Avrupa futbolunun da hem oyuncu hem teknik adam olarak ön sıralarında olan Mircea Lucescu’yu kaybettik. Dünya Kupası üçüncülüğünde Romanya Millî Takımı’nın sağ açığı idi. Galatasaray ve Beşiktaş’taki şampiyonluklar, A Millî Takım’daki icraatlarıyla futbolumuzda ayrı bir yer edindi. Toprağı bol olsun.

Asensio çok aranır

F.Bahçe orta sahasının beyni ve oyunu öne arkaya tanzim eden Asensio, Beşiktaş maçının 25. dakikasında “Devam edemeyeceğim” diyerek kenara geldi. Söylenenlere göre, 1-2 maç forma giyemeyecek. Bakalım ünlü Tedesco bu çok önemli eksiği neyle kapatacak?

Uğurcan’a ayıp ettiniz!

Trabzon’daki, Trabzonspor-G.Saray maçında tribünleri dolduran bordo mavililer Uğurcan’ı ıslıkla veya bazı laflarla protesto edip durdular. Ayıp olmadı mı arkadaşlar? Bu kaleci sizin kalenizi de kaç maç korudu acaba? Bunlar profesyonel futbolcu, oradan oraya her zaman gidebilirler.

Penaltı mıydı?

F.Bahçe-Beşiktaş maçının uzatmalarında Yasin Kol isimli hakemimiz 35 metre uzaklıktan bir düdük çalıp Beşiktaş aleyhine penaltıyı gösterdi. VAR’dan herhangi bir uyarı gelmedi herhâlde. Bana sorarsanız Beşiktaşlı futbolcu, topa ayağıyla dokunduktan sonra yerde kaymaya devam ediyor. Ne yani topa dokunduktan sonra diğer ayağını kesecek miydi?

Bravo sana Fatih Tekke

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, G.Saray’ı ağırlarken acaba nasıl bir oyun planı kurmuştu? Merak etmiştim doğrusu. Baktım ki, top G.Saray’a geçtiğinde ev sahibi Trabzonspor 11 kişiyle kendi yarı sahasına kapanıyor, dolayısıyla da Galatasaray’ın orta sahası ile ileri ucu arasında bağlantıyı kesiyordu. Buradan bakınca Fatih Tekke’yi bir kere daha kutluyorum.

Okan Hoca uyuyor muydu?

G.Saray, Trabzon’daki deplasman maçında resmen 10 kişi oynadı. Osimhen’in yokluğunda en sondaki adam görevine soyunan İcardi, mücadele etmeyi bırakın ayakta bile zor duruyordu. Yani Galatasaray resmen maçın tamamını 10 kişi oynadı. Asıl tuhaf olan Okan Buruk gibi artık tecrübe zengini olan bir hoca, bu yokluğa 90 dakika nasıl tahammül etti?

Anadolu Efes’e ne oluyor?

Bizim basketbolun hayata dönmesini ve zirvelerde dolaşmasını sağlamış olan bugünkü adıyla Anadolu Efes, devamlı yeniliyor. Üstelik teknik adam olarak da Pablo Laso’yu kenarda oturtuyor. Anadolu Efes’in sahibi ve başkanı Tuncay kardeşim. Bu arızaya acaba ne zaman önlem alacak?

Voleybolun şahane finali

Kadınlar voleybolunda final Fenerbahçe ile Vakıfbank arasında oynanmaya başlamıştı. Tabii bendeniz de zamanında bu sporu yapmış bir kişi olarak, bütün merakımı neredeyse bu finale verdim. İlk maçı Vakıfbank set vermeden 3-0 kazandı. Daha şampiyonluk için yol var. Zevk ve de keyifle geri kalan maçları izlemeye devam edeceğiz.

Kemal Belgin'in önceki yazıları...