Norveç Varlık Fonu ile City Bank’ı da dolandırmış!

Fon vurgunuyla adını duyuran Tera yatırımın patronu Emre Tezmen’in dünyanın iki dev fonunu dolandırdığı ve paraları Londra, Dubai , İsviçre, Virgin Adaları üzerinden 7 farklı ülkede akladığı ortaya çıktı. MASAK şimdi bu paraların peşinde.

Emre Tezmen’in vurgun hikâyesi Brüksel’de ekonomi eğitimi aldığı sırada başlıyor. Dünya piyasalarındaki krizleri inceleyen Tezmen’in en büyük ilham kaynağı ise ABD’de 2008 yılında yaşanan Madoff fon vurgunu. İlginç detayı konuyu yakından takip eden bir uzmandan dinledim. Detaylarını sizlerle paylaşacağım ama bir gerçek var ki, Tezmenler ile fon vurgununda yer alan Alkin kardeşler arasında ilginç benzerlik olduğu… Her ikisinde de babadan oğula geçen suç vurgununun izlerini görmek mümkün.

Olayı en başından anlatayım… Tezmen’in ilk şirketi 2011 yılında babası ile birlikte kurduğu İngiltere merkezli Tera Europa oldu. Ardından onu Türkiye’de kurulan Tera Finans ve Tera Portföy izledi. Borsada yapılan manipülatif işlemler dünya devi olan Norveç Varlık Fonu Norges Bank Investment Menagement ile ABD merkezli City Bank’ın dikkatini çekti. İki dev fon yatırımının borsada robotik algoritmalar üzerinden otomatik olarak hisse topladığını öğrenen Tezmen, kriz odaklı şirketler adı altında şişirilmiş fonlar oluşturdu. İki büyük fon kuruluşunun uzantısı şirketler ile de irtibat kuran Tezmen, şişirilmiş fonlarda bulunan payları iki büyük kuruluşun otomatik olarak satın alınmasını sağladı. Savcılık soruşturmasında Norveç Varlık Fonu’nun 10 değişik şirket üzerinden 120 milyon dolar City Bank’ın ise 8 şirket üzerinden 80 milyon dolar manipülatif işlem görmüş kâğıtlar satın aldığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık bununla da sınırlı kalmadı. Sırada toplanan paraların yurt dışına çıkarılmasına gelmişti. Finlandiya, Nijerya, Belçika, İngiltere, Virgin Adaları ve İsviçre’de kurulan tabela şirketler aracılığıyla bu paralar sermaye artırımı adı altında yurt dışına çıkarıldı. Türkiye’de yapılan bazı sözde yatırımlar karşılığında da yurda para girişi yapıldı. Böylelikle bir taşla iki kuş vurulmuş oldu, kirli sermayenin parası da böylelikle aklanmış oldu. Savcılık ve MASAK şimdi bu para trafiğinin peşinde...

İş sadece bununla da sınırlı değildi sözün gelişi bir biz hariç bütün herkes borsada yapılan ve aynı zamanda kirli paraların aklandığı bu sistemi yakından takip ediyormuş. Emre Tezmen’in müşterileri arasında eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu ile evli olan Ünsal Ban’ın da bulunduğu ortaya çıktı. Ünsal Ban Tera FX’in yurt dışında bulunan şirketinde İsviçre merkezli Century City’e yabancı yatırımcı maskesi tekniğiyle 100 milyon lira gönderdi. Böylelikle Türkiye’de bulunun kirli parasını İsviçre bankalarına çıkarmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada 2025 yılından öncesine de gidileceğini söylerken bu işlemlerden mi bahsetmek istemişti bilinmez.



Dünya fon dolandırıcılığını araştırdı



91-97 yılları arasında Brüksel Lıbre de Bruxelles Üniversitesinde ekonomi üzerine eğitimini tamamlayan Emre Tezmen borsa üzerinde oynanan oyunlar ve kara para transferleri üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Fon havuzlarında yaşanan yasa dışı uygulamaları ve iz bırakmadan yapılan ülkeler arası para transferlerini öğrenen Tezmen, 2008 yılında ABD’de yaşanan ve Türkiye’deki fon vurgunuyla bire bir benzerlik taşıyan MADOFF skandalından etkilendi.



Babadan oğula geçen dolandırıcılık



Türkiye’de binlerce kişiyi mağdur eden Emre Tezmen ile Emre ve Kerem Alkin kardeşlerin ortak bir yanı var. Her iki ailelerin babaları da dolandırıcılık olaylarından nasiplerini almış. Nereden buldun yasasından mal varlığını gizleyen Emre Tezmen’in babası Oğuz Tezmen İngiltere ve Monaco’daki yatırımlarını oğlunun üzerinde göstererek devletin organlarını yanıltıcı bilgi paylaşarak servetini gizlemişti. İddia odur ki Oğuz Tezmen Türk Telekom ve Posta idaresindeki yolsuzluklardan yargılanacakken gizli bir el soruşturmaları engellemiş, Tezmen daha sonra Ulaştırma Bakanı yapılmıştı. Emre ve Kerem Alkin kardeşlerin babası Erdoğan Alkin de Emlakbank yönetim kurulu üyesiyken usulsüz kredilere imza attığı gerekçesiyle hakkında 16 dava açılmış gözaltına alınarak yolsuzlukla suçlanmıştı...

İşte sadece kirli servet değil başka kötü huyların da babadan çocuklarına geçmesi gibi kaderin bir cilvesi...

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