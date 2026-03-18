Bayram hediyesi

Tek bir rakip üzerinden değerlendirsek Fenerbahçe’yi, açık ara şampiyon olur sarı lacivertliler. Ligde kupada 4’ledikleri Gaziantep’e karşı Kadıköy’de de fiks menüden taviz vermedi Tedesco ve öğrencileri. Ancak hepimizin malumu ne lig ne kupa Gaziantep maçlarından ibaret değil. Bazılarına ukalaca gelen bu tanımlamam aslında dostane bir uyarıdır; bir gülle bahar geldi sananlara.

TEDESCO’DAN SAÇMALAR

Karagümrük rezaleti sonrası -nedenini anlamasam da- son bir şans verilen Domenico Tedesco’nun sahaya sürdüğü ilk on bir, yedek kulübesindeki isimlere bakınca çok fazla soru işareti barındırıyordu. Ederson’u vazgeçilmez yapan neydi, cezası biter bitmez geri geldi. Düne kadar yüzüne bakılmayan, Avrupa vetolu Musaba nasıl oldu da Kerem’i geçmişti? Madem iyileşti Talisca, Cherif’le başlamak niye? “İsmail, Oğuz nerede?” diye sormuyorum bile!

NENE GURURLA SUNAR

Kendi evinde konratak oynarken de gördük ya Fenerbahçe’yi hem de bir Anadolu takımına karşı… Kimilerine göre taktik, kimileri için yazık! Nene’nin takipçiliği olmasa, yine ona atılan akıl dolu paslar, bir hüsran daha hiç uzak değildi aslında. Gaziantep’in “elimsi” penaltısı olmasa da kilitlenmeye çok müsait bir maçtı. Neyse ki, çilingirler bu sefer çalıştı da millî araya bir nebze moralli girdi Fenerbahçe. Bakalım dönüşü nasıl olacak.

Maçın adamı: Dorgeles Nene

