Baskın basanındır

Maçtan önce Galatasaray’a “Bir puan vereceğiz maça çıkmayacaksınız” deseler, kabul eder miydi bilmem ama çok cazip gözüktüğü kesindi. Beşiktaş için ise zirveyle aradaki farkı tek haneye indirmek ve psikolojik olarak büyük bir güce sahip olmak için bulunmaz nimetti bu derbi. Siyah beyazlıların son haftalardaki üstün performansına ve çok ciddi iç saha avantajına rağmen ilk yarıda topu çeviren ve ikili mücadeleleri kazanan Galatasaray’dı...

Taktik üstünlük

Bunun sebebi sarı kırmızılıların Orkun ve Ndidi’nin ayağına topun değmemesi için gösterdiği çabaydı. Zira bu iki isim oyun kuramadığında Beşiktaş’ın kilitleneceğini çok iyi öngörmüş Galatasaray teknik heyeti... Sergen Yalçın da oyun kurabilmek için alternatif üretemeyince Beşiktaş ilk yarıda hiçbir şey yapamadı. Galatasaray bu taktik üstünlüğünü tabelaya yansıtmak için ilk yarının sonunu beklemek zorunda kaldı çünkü insanüstü bir mücadele gösteren Agbadou ve Uduokhai ikilisi vardı savunmada...

Zirveye veda

İkinci yarıda 70’inci dakikaya kadar Beşiktaş’ta oyun üstünlüğünü ele geçirebilmek için bir hareket görülmedi. Sane’nin kırmızı kartı sonrasında siyah beyazlıların baskısı başlayabildi. Mustafa ve Cengiz’in oyuna girmesiyle baskı daha da katlandı ancak kalabalık savunmayı delmek ve Uğurcan’ı geçmek mümkün olmadı. Galatasaray şampiyonluk yolunda en zorlu virajı hasarsız dönerken, Beşiktaş iç saha üstünlüğünü sahaya yansıtamayınca zirve hayallerinden uyandı.

Maçın adamı: Victor Osimhen

