Hepsi yalan bu gerçek!

Büyüyoruz. Gelirimiz artıyor... Peki bu durum vatandaşın hayatını nasıl etkiliyor? Hane halk­larının genel ekonomik gidi­şat ve kendi mali durumlarına ilişkin beklenti ve değerlendir­meleri ile harcama ve tasarruf eğilimlerini yansıtan Tüketici Güven Endeksi, kasımda 85,9’a yükseldi. Gelecek 12 ayda hem kendi maddi durumunun hem de genel ekonomide iyileşme beklediği için halkın güveni artıyor. Gelecek 12 aylık dönemde hane­nin maddi durum beklentisi en­deksi de 85,7 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dö­nemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi de yüzde 1,3 artarak 79,6 oldu...

Hanelerin tüketim eğiliminde de canlanma var. Geçen 3 ay­lık döneme göre gelecek 3 ayda yarı dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesini ölçen en­deks yüzde 1,1 artışla 112,1’e, gelecek 12 ayda dayanıklı tüketime harcama düşüncesine ilişkin endeks yüzde 0,9 artışla 105’e çıktı. Rakamlar; Türk halkı geleceğine güvendiği için rahat hayat sürüyor, diyor...

Uluslararası Para Fonu da Türkiye’nin uygulanan maliye politikasına övgüler yağdırıyor. Bütçe açığı iyileşiyor, harcama disiplini var, vergilere uyum artıyor, diyor. IMF 4. Madde konsültasyonu kapsamında elde ettiği ön bulguları paylaşırken, Türkiye’de büyüme korunurken önemli başarılar elde edildiği enflasyonun kademeli düşüşe geçtiği, liraya güvenin artması ile rezervlerin güçlendiğine dikkat çekiliyor...

Merkez Bankası reel faiz oranlarını yüksek tutmak ve finansal riskleri kontrol altına almak için çeşitli araçlar kullanırken bu yıl bütçe açığındaki azalış enflasyonu dizginledi. Liraya olan güven, büyüme, cari açık ve rezervlerdeki iyileşme gibi göstergeler, ihtiyatlı ekonomik politikalar, önemli başarılar sağladı...

IMF’ye göre geçen yıl GSYH’nin yüzde 4,7’si olan bütçe açığı, bu yıl öngörülen yüzde 3,6’ya düştüğüne dikkat çekilerek, bu durumun, büyük ölçüde harcamalarda devam eden disiplin ile vergiye uyumu ve tahsilatındaki iyileşmeyi yansıttığı bildirildi. Bu tespitler bizim kara kaşımıza kara gözümüze bakarak yapılmıyor. Ülkemizin elde ettiği gerçek kazanımlar dile getiriliyor.

Ekonomideki canlanmanın en büyük göstergesi olan kasım ayında reel kesimin yani imalat sektörünün güveni 103,2 ile son 8 ayın zirvesine çıktı. Hizmet sektörü yüzde 1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerine ulaştı. Kapasite kullanım oranı da 74,4’e yükseldi.

Güven endeksinin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek dönemi hakkında iyimserliğe işaret eder. Reel kesimin (üreticinin) güveni çok önemlidir. Üretici ekonomiye güven duyarsa yatırımını, üretimini arttırır. Böylece ülke büyür, işsizlik azalır.