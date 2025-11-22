Yazın bunları

Türk ekonomisi tek kelimeyle göz kamaştırıyor. Siz, emekli perişan, halk yüksek enflasyon altında eziliyor, fakirlik aldı başını gidiyor, şeklindeki klişeleşmiş lafları dillerinden düşürmeyenleri adam yerine koymayın. Bakın kasım ayında tüketici güven endeksi 85 ile son 5 ayın zirvesinde. Vatandaş hayatından memnun ki, güveni artıyor... Tüketici kendini güvende hissettiği için, parasını daha rahat kullanıyor... İhtiyacı için harcama yapıyor. Parası yetmiyorsa kredi alıyor. Ekonomik büyümeyi sağlıyor. Bunu baş köşeye yazın. Uluslararası Para Fonu gelişmekte olan ülkelere ilişkin değerlendirmede bulunduğu raporunda G20 ekonomilerinin orta vadeli büyümesi zayıflayacak, ancak Türkiye bu dönemde çok daha güçlü bir performans sergileyerek yüzde 4'e yakın büyüyecek diyor. Bunu da yazın...

Japon bireysel yatırımcılar, Türk lirasına ilgi göstermeye başladı. Bu yıl yen karşısında yüzde 16’dan fazla değer kaybeden Türk lirası, risk almayı seven ve günlük alım satım yapan Japon yatırımcıların yeniden gözdesi hâline geldi. Tokyo Financial Exchange verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla lira-yen hareketlerini takip eden yaklaşık 900.000 kontrat bulunuyor. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek seviyesi. Günlük alım satım yapan yatırımcıların lira-yen pozisyonlarının toplam büyüklüğü 32,8 milyar yen (212 milyon dolar) değerinde. Türk lirası, yen karşısında yıllıklandırılmış bazda yüzde 30’un üzerinde üç aylık getiri sunuyor ve yüzde 1’in altındaki yerel getirileri gölgede bırakıyor. Bunu da baş köşeye asın.

Türkiye'de hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı eylül ayında 2024 sonuna göre 728 bin 847 oranında arttı. Toplam mevduatlar 20 trilyon 108 milyar 579 milyon liraya çıktı. Zenginlerin sayısındaki artış kazançların nasıl katlandığının en net göstergesi. Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki varlıkları, bir önceki çeyreğe göre %8,2 artarak 395,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Özellikle rezerv varlıklar, 1,8 milyar dolarlık artışla 180,1 milyar ABD doları seviyesine yükselerek tarihsel olarak en yüksek düzeyine çıktı. Varlık kalemlerine bakıldığında, doğrudan yatırımlar %3,8 artışla 72,5 milyar dolara yükseldi. Bunları unutmayın.

Merkez Bankasının brüt rezervleri geçen hafta 2,4 milyar dolarlık artışla 187,4 milyar dolara yükseldi. Net rezervler 72,2 swap hariç net rezervler 57,8 milyar oldu. Kur koruma hesaplarının toplamı da 41 milyar TL düşüşle 52,8 milyar TL'ye geldi. Yabancı yatırımcıların, hisse stokları 30 milyar 782 milyon dolar. Tahvil stokları 15 milyar 852 milyon dolar oldu. Rezervleri artan Merkez Bankası ihracatçıyı desteklemek adına kurlardaki sınırlı artışa izin veriyor. Şimdi soruyorum size, perişan olan vatandaş ekonomiye güven duyar mı? IMF, Türkiye gelişmiş ülkelere fark atarak büyüyecek der mi? Türk lirası güçlü gelir sağlamayan para birimi olmasa Japonlar yatırım yapar mı? Fakirleşen ülkede hesabında 1 milyon ve üzeri para bulunanların sayısı 729 bin oranında artar mı? Hadi cevap verin felaket tellalları…



Necmettin Batırel'in önceki yazıları...