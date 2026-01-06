Karşınızda "USB"

ABD’nin yeni yılın ilk günlerinde Venezuela’ya yönelik düzenlediği haydutça saldırı ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kaçırılması, gündeme bomba gibi düştü. Washington’un Caracas’a yönelik 3 saatlik operasyonu, yalnızca Venezuela’daki siyasi dengeleri değil, İran’dan Orta Doğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş bir güç mücadelesini alevlendirdi. Maduro’nun kaçırılması, Nijerya’nın kuzeyinde ve Suriye’de İngiltere ile Almanya’nın DEAŞ bağlantılı grupları hedef alan askerî operasyonlar yangını büyüttü...

Trump, resmî açıklamasında Venezuela’yı kendilerinin yöneteceğini söyleyerek petrole el koyduklarını açıkladı; korsanlığını ilan etti! Ancak daha sonra ülkenin mevcut yönetim tarafından idare edileceğini açıkladı. Venezuela’nın geçici liderliğine atanan Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez Maduro’ya sahip çıktı, ancak Trump ona “sonun Maduro’dan daha kötü olur” tehdidini savurunca geri adım attı, ABD ile iş birliği çağrısı yaptı. Bu gelişme, Tahran açısından da özel bir önem taşıyor. Venezuela, son yıllarda İran’ın yakın müttefikleri arasında yer almış; iki ülke arasında ekonomik, petrol ve güvenlik alanlarında kapsamlı iş birlikleri kurulmuştu. Maduro yönetiminin sona ermesiyle birlikte, bu yatırımların ve İran’ın tahsil edilemeyen alacaklarının akıbeti belirsizliğe girdi. İran ağır ekonomik krize sürüklendi. İran meclisi kararıyla para birimi riyalden 4 sıfır atılması sonrası enflasyon tavana çıktı, 1 dolar 137 TL seviyesine fırlayınca halk isyan etti. Trump İran’da protestocuların öldürülmesi hâlinde ülkeye saldıracağını açıkladı. İsrail pusuya yattı. ABD uluslararası hukuku hiçe sayarak haydut devlet yöntemiyle Venezuela başkanını ve karısını hükûmet ve ordu içindeki hainlerin verdiği bilgilerle hiçbir direnişle karşılaşmadan esir aldı. Kongre onayını almadan yaptığı hareket Birleşmiş Milletler Yasasına aykırı. Koskoca bir ülkenin başkanı ve eşi yatağında uyurken operasyon yapıldı, yerlerde sürüklenerek kelepçelendi, ayağındaki terliklerle New York’a getirilerek dünyaya rezil edildi. Maduro “Mağduro” oldu!..

Kim olursa olsun, ne yaparsa yapsın, bir devlet başkanı uyuşturucu bahanesiyle kendi ülkesinden kaçırılamaz. ABD aynı operasyonu FETÖ’cüler eliyle 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de de gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istenmişti. Haberi alan Erdoğan Muğla’da kaldığı otelden Facebook üzerinden bağlantı kurarak Türk halkına sokağa çıkın çağrısı yaptı. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu Gulfstream G450 tipi TC-ATA uçağı Atatürk Havalimanı'na inişe hazırlandığı sırada hareketli anlar yaşandı. Uçağın kaptan pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle bağlantıya geçti. Başbakanlık filosuna bağlı TC-ATA uçağının pilotuna bilgi veren kontrolör, F-16 uçaklarının durumunu dakika dakika kaptan pilota rapor etti. Bu sayede darbeci pilotların kullandığı F-16 uçaklarından kaçmayı başaran kaptan pilot, uçağı sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı’na indirmeyi başardı. Erdoğan suikasttan lütfu ilahi ile kurtuldu.

Askerî ve ekonomik gücü ile dünyanın en büyük devleti ABD artık haydut sıfatı Bandit’in 'B'si eklenerek "USB" olarak anılacak. Dün akşam Maduro Manhattan Federal Mahkemesinde 91 yaşındaki hâkim tarafından yargılandı. ABD’de 91 yaşındaki adama ehliyet bile vermiyorlar ama bir devlet başkanını hesaba çekebiliyor, bu da ayrı bir komedi. Maduro suçlamaları kabul etmedi, dava uzun sürecek...

Trump büyük kumar oynadı. "Şimdi hedefimizde Meksika, Küba ve Kolombiya var, Grönland’ı biz yöneteceğiz" diyor. Ama kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar bu planı hayata geçiremezse Kongredeki çoğunluğu kaybedecek. Bu durumda Başkanlıktan azledilebilir!

Günlük petrol üretimi 1 milyon varil olan Venezuela 303 milyar varil kanıtlanmış rezerve sahip. 201 trilyon fit küp doğalgaz rezervi var. Ülke genelinde yer altından çıkarılmayı bekleyen potansiyel altın rezervi 7 bin ton. Ayrıca demir, bakır, boksit, kömür, nikel, koltan, elmas, çinko ve titanyum ile nadir elementleri bulunuyor...

Rusya ile Çin Güney Amerika’yı sattı. Rusya’ya Ukrayna’daki Donbas bölgesi, Çin’e Tayvan ikram edildi. Çin şimdi Venezuela’dan aldığı petrolü Rusya’dan tedarik edecek. Putin kazanacak...

MHP lideri Bahçeli “Yaşananlar 15 Temmuz’la aynı” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Bir ülkede meşru yönetim sadece o ülkenin halkı tarafından değiştirilebilir, bu ilkeyi ihlal eden hiçbir gelişmeyi onaylamıyoruz” diye tavır gösterdi. Olayın Türk ekonomisine yansıması düşük kalan petrol fiyatlarının enerji faturamızı küçültmesi oldu. Bunun sonunda kurlardaki artış sınırlanacak, enflasyondaki düşüş kalıcı hâle gelecek...

