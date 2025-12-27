"Tutmayın beni abiler!.."

Ekonomi ne durumda? Kime rastlasam bunu soruyor. Bu soruya tek bir cevap verilemez. Kiminin durumu iyi, kiminin kötüdür. Özellikle asgari ücretle ilgili şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor. 2025 yılında 22 bin 104 lira olan asgari ücret 2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak ilan edildi. Yeni yılda beklenen enflasyon yüzde 20, asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 27... 7 puanlık iyileştirme var. 2025 yılında asgari ücretle 630 dolar alınıyordu, 2026 için tespit edilen asgari ücretle 655 dolar alınacak. Adalet sağlanmış. 29 Kasım’daki yazımda asgari ücretin 28 bin 57 lira olacağını yazmıştım. Yanılmadım...

Büyük kesim asgari ücreti diline doladı, bununla geçim olur mu diyor. Tabii ki olmaz. Ama ücreti 50 bin lira yapsanız da olmaz. Hele büyük şehirlerdeki hayat için... Asgari ücret tabandır, merdivenin birinci basamağıdır. İşe böyle başlanır, sonra kademe kademe yükselir. Bunun tartışmasına girmeyeceğim. Vatandaşın derdi hiç bitmez, zira herkesin bir hayat seviyesi vardır, bunu kimse değiştiremez, kanaat sahibi olanlar huzur bulur.

Ülkelerin ekonomisinin iyiliğinden kötülüğünden söz edilirken, ana göstergelere bakılır. İş dünyasının ekonomiye olan güveni artıyor mu azalıyor mu? Artıyor, hem de büyük bir hızla... Reel Kesim Güven Endeksi aralık ayında artarak 103,7 seviyesinde gerçekleşerek 2 yılın zirvesine çıktı. Gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, 100'ün üzerindeki rakamlar beklentilerin güçlü olduğunu gösterir. Hizmet sektörü güven endeksi 112,3, perakende sektörü güven endeksi 115,4’e çıkarak ekonomiye olan inancın ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomiye olan güven arttığı için ticari ve tüketici kredilerinde büyük artış var. Hem iş dünyası hem vatandaş korkmadan kredi kullanıyor. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 19 Aralık haftasında 118 milyar 654 milyon lira artarak 22 trilyon 576 milyar liraya çıktı. Kapasite kullanım oranının 74,2’ye yükselmesi imalat sanayiinde üretimin arttığının işareti. Ekonomide “güven yatırımı da üretimi de, tüketimi de etkiler. Güven arttıkça insanlar daha çok yatırım, üretim, tüketim yapar. Ekonomi canlanır, büyür. İstihdam ve gelir artar...

Merkez Bankasının brüt rezervleri 192,3 milyar dolara net uluslararası rezervleri de 80,4 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler ise 66,7 milyar dolara çıktı. 8,3 milyar liraya gerileyen Kur Korumalı Mevduat hesapları sıfırlanıyor. 5 yıllık ülke risk primi 205 ile son 7 yılın en düşük seviyesine gerileyince yabancı yatırımcı, geçen hafta 354,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 202,8 milyon dolarlık tahvil ile toplam 557,3 milyon dolarla son 3 ayın en güçlü menkul kıymet alımını gerçekleştirdi. Hisse stokları 33,5, tahvil stokları 18 milyar dolara yükseldi. Yabancı niye geliyor. Çünkü Türkiye hızla büyüyor. Büyüyen ülkede şirketlerin kazançları artar. Kapasite yüksek. Güven iyi... Kasalar ağzına kadar döviz dolu... Türk ekonomisi “Tutmayın beni abiler... Ben hızımı kesemem" diyor...

Necmettin Batırel'in önceki yazıları...