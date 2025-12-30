Kes sesini!

Türk ekonomisinin en büyük problemi 2026’da nasıl çözülecek? Emekli-memur-asgari ücretli nefes alacak mı? Merkez Bankasının eli rahatlayacak mı? İş dünyası ucuz krediye ulaşacak mı? Kurlardaki artış duracak mı? İstihdam artacak mı?..

Bütün bu soruların cevabı tek bir gelişmeye bağlı... Enflasyon düşecek, hayat normale dönecek. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ülkemiz çok büyük badireler atlattı. Pandemi denilen mikrop tüm düzenimizi bozdu. Asrın en büyük deprem felaketi ile sırtımızdaki yük çok ağırlaştı. Ama hükûmet dimdik durdu, aldığı tedbirler ve cesur adımlarla bu sıkıntıları ortadan kaldırdı.

11 ilimizi yerle bir eden ve 150 milyar dolarlık fatura çıkaran tarihî yıkımı 2 yıl dolmadan onardı, yüz binlerce vatandaş evlerine kavuşmanın bayramını yaşıyor...

Peki bu bayram havası yurt geneline yayılacak mı? Evet! Evet! Evet! Hayatı çekilmez hâle getiren, enflasyon belasından artık tamamen kurtuluyoruz. Fiyat artışları duracak, satın alma gücü katlanacak. Türkiye istikrarlı büyüme hızını sürdürecek. Düşmanlar çatlayacak...

Merkez Bankası'nın Aralık 2025 Sektörel Enflasyon Beklentilerine göre hem piyasa katılımcıları, hem reel sektör, hem de hane halkının enflasyona ilişkin 12 ay sonrası beklentilerinde dikkat çekici bir düşüş var. Açıklanan bu tablo, ekonomide “dezenflasyon sürecinin güç kazandığını net bir şekilde gösteriyor.

Halkın, piyasanın ve reel sektörün enflasyon beklentisi geriledi. Piyasa aktörlerinin 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi, yüzde 23,35 seviyesine düştü. Reel sektörün beklentisi ise daha keskin bir düşüş gösterdi: Kasım ayında %35,7 seviyesinde olan oran, aralıkta %34,80’e geriledi. Vatandaşların yani hane halkının 12 ay sonrası enflasyon tahmini ise 1,34 puan azalarak %50,90 oldu. Bu oran, son aylarda ilk kez bu denli anlamlı bir düşüş sergiledi...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun hesaplamada yapacağı yeni güncelleme ile konut kira harcamaları ile gıda ağırlıkları düşecek. Ocak ayında TÜFE baz etkisi sebebiyle yüzde 26’lara düşecek. Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak tespit edilmesi fiyat artışlarını çok sınırlı etkileyecek...

Yeni yılda yönetilen ve yönlendirilen fiyat mekanizması etkin bir şekilde uygulanacak. 5 bini aşkın ithal ürünün fiyatı kontrol altına alınacak. Asgari ücretin sınırlı tutulması zam oranlarının düşük kalmasını sağlayacak. İşçi-memur ve emeklilerinin ücretlerinin beklenen enflasyona göre ayarlanacak olması fiyat artışlarını frenleyecek...

Bütçe açığı daralıyor, hazine kolay borçlanıyor, düşen petrol fiyatları enerji faturamızı küçültüyor, cari açık problemi ortadan kalkıyor...

Enflasyon düşecek düşmesine de asıl mesele onu kalıcı hâle getirmek, yani süreklilik kazandırmak. Bunu yapacak hem siyasi hem ekonomik irade fazlasıyla var. Çatlak sesler sussun yeter!

