Türkiye 2026 reform yılına ekonomik göstergeler zirvede girdi. Enflasyondan dış ticarete, imalattan CDS'ye, iş gücü verilerinden borsaya yılın ilk günlerinde son dönemin en iyi verileri elde edildi.

Dezenflasyon süreci hızla devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesini gördü, "hizmet enflasyonu" yüzde 43,99 ile son 44 ayın, "kira enflasyonu" yüzde 61,61 ile son 34 ayın, "temel mal enflasyonu" yüzde 17,71 ile son 60 ayın, "giyim ve ayakkabı enflasyonu" 5,79 ile son 55 ayın en düşüğü oldu. 2025 yılı ihracatı Orta Vadeli Program hedefiyle uyumlu olarak 273,4 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken işsizlik 31 aydır tek haneli seyrini sürdürdü. Sanayi üretimi 6 ayın zirvesine çıktı. Ülkenin 5 yıllık kredi risk primi 204 puana düşerek Mayıs 2018'den bu yana en iyi noktasına geldi.

Bakın hazinenin yurt dışına sattığı 7 ve 10 yıllık tahvil ihaleleri 3 katı aşan taleple âdeta kapışıldı, 3,5 milyar dolarlık satış yapıldı. Bu hamle, hem Türkiye’nin bölgedeki artan jeopolitik ağırlığını hem de yabancı yatırımcının Türk varlıklarına olan iştahının yeniden canlandığını teyit ediyor.

Türkiye, 2025 yılında ihraç edilen toplam 60 milyar dolarlık sermaye benzeri (subordinated) eurobond piyasasında %13’lük pay ile Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sıraya yerleşmişti. Türkiye’nin savunma sanayiindeki hegemonyası ve Suriye gibi kriz bölgelerindeki “oyun kurucu” rolü, finansal piyasalarda güveni pekiştiren en büyük güç konumunda. PKK/YPG teröristlerinin Halep’te 3 mahalledeki yuvaları, aynen Azerbaycan’da Ermenilere karşı Dağlık Karabağ bölgesinin kurtarılması gibi temizleniyor. Suriye Devlet Başkanı Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesi yaparak destek istedi.

Suriye’de devlet içinde devlet kurmaya çalışan PKK’lılar, sahip oldukları enerji, baraj ve petrol sahalarını terk edecek. Şara hükûmeti Türkiye sayesinde tam bağımsızlığına kavuşacak. En büyük tokadı İsrail yedi! Erdoğan’ı yere göğe sığdıramayan Trump Gazze'de ateşkes planının ikinci aşaması kapsamında haftaya Türkiye'nin de dâhil olacağı "Gazze Barış Kurulu"nu ilan edecek, Filistinliler zulümden kurtulacak. Yabancı yatırımcıların Türk menkul kıymetlere olan bağlılığı kritik eşikleri devirdi.

19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan ve liranın %12 değer kaybettiği “satış dalgası” döneminden sonra, yabancı payı yeniden %7,5 seviyesine yükseldi. 2 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar 102,3 milyon dolar tutarında hisse, 249 milyon dolarlık tahvil satın aldı. Yabancıların hisse stoku 33,9, tahvil stoku 18,4 milyar dolara yükseldi. Enflasyondaki düşüş ve CDS (Kredi Temerrüt Takası) priminin 2018’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, siyasi gerilimin yerini ekonomik istikrara bıraktığının en açık işareti... Artık rahat nefes alıyoruz, Oh be...

