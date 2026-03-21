Sonun geldi!

Netanyahu, Trump’ın sonunu hazırlıyor. İsrail, dünyanın en büyük doğalgaz sahasının bir parçası olan İran'ın Güney Pars sahasını vurdu; Tahran misilleme olarak ABD üssüne dönüştürülen Ben Gurion Havaalanı’nı vurdu. Tahran’a saldırarak büyük hasar veren tanesi 79 milyon dolar olan KC-135 uçaklarını tahrip etti. Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) merkezi olan Ras Laffan Sanayi Bölgesi füzelerle tahrip edildi, üretim durdu. ABD ve Avrupa’da akaryakıt ve doğalgaz fiyatları ikiye katlandı. Enerji fiyatlarını tavana çıkaran tablo Trump’ı öfkelendirmiş: İsrail’in saldırısını bilmiyormuş. Hürmüz Boğazı’nda trafik durma noktasına gelince Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, deniz ulaşımı güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalara katkı sunmaya hazır olduklarını bildirmek zorunda kaldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bulunan İran ve Rusya petrolüne yönelik yaptırımları kaldırdıklarını açıkladı. Bu gelişme üzerine Brent petrol 111 dolardan 106 dolara geriledi. Ama tansiyon düşmüş değil tam tersine her gün artıyor. İran ilk defa Nasrallah isimli füzesini kullandı. Rusya’nın ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya yaptığını gerçekleştirerek İran’a uydu görüntüleri ile vurulacak hedefleri vermesi savaşın şeklini değiştirdi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ve İsrail ile süren çatışmalarda geri adım atmayacaklarını, yalnızca savaşı kalıcı olarak sona erdirecek ve İran’ın zararlarını karşılayacak bir teklifin değerlendirileceğini söyledi. Trump bu durumda nasıl havlu atacak kara kara onun hesabını yapıyor. Zira Amerika’da halkın yüzde 53’ü bu bizim savaşımız değil, bundan derhâl vazgeç diyor.

ABD ve İsrail’in hedefleri çok farklı. Trump, İran’ın askerî gücünü zayıflatıp, bütün liderlerini öldürerek ülkeyi başsız bırakıp rejim değişikliğine gidilmesi amacında. İsrail ise İran’ın enerji altyapısını vurarak onu ekonomik açıdan zora sokmak ve esas niyeti olan topraklarını genişletmek için Lübnan’ı ele geçirmek istiyor. Petrol silahını kullanan İran ise bölge ülkelerindeki ABD üslerini ve enerji tesislerine saldırarak onları ekonomik darboğaza sürükleyerek Trump’a isyan bayrağını çektirmek istiyor. Bunu da başardı. Öldürülen İran’ın dinî lideri Hamaney’in cenaze töreninde oğlu Mücteba Hamaney sonuna kadar savaşacağız derse Trump’ın sonu gelecek… Zira ülkesi ekonomik uçurumun kenarında. Tavan yapan akaryakıt fiyatları enflasyonu uçuracak, ABD merkez bankası faiz arttıracak, hayat pahalılığı çekilmez hâl alacak. Dünyanın en kibirli, en küstah, en acımasız, en yalancı başkanı İran’da Tomahawk füzesi ile vurduğu okulda hayatını kaybeden 115 kız öğrencinin vebali altında ezilecek.

