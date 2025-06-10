Gazze’nin ilk kadın balıkçısıydı, dünyaya direnişin adı oldu: Madleen

Gazze’nin doğusunda, denize bakan bir mahallede dünyaya geldi Madleen Kulab. Kum fırtınalarıyla kesilmiş çocukluğu, denizin tuzuyla sertleşmiş elleriyle büyüdü. Çocukluk hayalleri, yavaş yavaş balık ağlarına karıştı. Henüz on beşindeyken, babası hastalanınca balıkçı teknesini o devraldı. Erkeklerin dünyasında küpeşteye adım atan ilk kadındı. Sabah ezanıyla denize açılır, akşam yorgun ağlarla eve dönerdi. O zamanlar Gazze henüz yerle bir edilmemişti; gökyüzü hâlâ maviydi, deniz hâlâ umut ve bereket taşıyordu.

Ama sonra katil İsrail bombaları indi. Teknesi parçalandı. Evi yıkıldı. Üç çocuğuyla birlikte, defalarca yerinden edildi. Ne yatak vardı ne örtü… Yeni doğan bebeğini, çıplak yere yatırmaktan başka çaresi yoktu.

Yine de sesi susturulamadı. Geriye hiçbir şeyi kalmasa da, Madleen hâlâ konuşuyordu. Çünkü o artık sadece bir kadın değil; Gazze’nin direnen ruhu, ablukanın ortasında dimdik ayakta duran bir sesti.

Bu ses, yıllar içinde Gazze sınırlarını aştı. Madleen’in hikâyesi, Filistin’in yalnızlığına ortak olan vicdanlarda karşılık buldu.

İtalya’nın Sicilya adasındaki Catania Limanı’ndanonun ismini taşıyordu:... İsrail ablukasını delmeye çalışan bu küçük tekne, birkaç tonluk gıda, ilaç ve umut taşıyordu. Gemi Gazze kıyılarına yaklaşamadan, uluslararası sularda İsrail donanması tarafından durduruldu. Yolcular gözaltına alındı. Aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, çevre aktivisti Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan da vardı.

İsrail bu gemiyi küçümsedi: “” dediler, “dediler. Oysa bu bir gösteri değil, insanlık çağrısıydı.

Bu sembolik isim seçimi tesadüf değildi.gemiye Madleen’in adının verilmesinin ardındaki anlamı şöyle açıklıyor:

Ve Madleen bu gemiye adının verildiğini duyduğunda gözyaşlarını tutamadı. Ağlarken sadece şunu söylüyor:

İşte bu cümle, bugün Gazze’den yükselen en yalın ve en etkileyici çığlıktır.

Bugünİnsan hakları raporları, basın açıklamaları, diplomatik kınamalar… Fakat Gazze’de

Bu yüzdenÇünkü bazı şeyler rakamlarla değil, isimlerle anlaşılır.

Gazze’de bugüne kadarAma bu birHer sayı, İsrail’in attığı bir bombada can veren bir çocuğun, bir annenin, bir yaşlının, bir sivilin adını taşıyor…Bu cümle sadece bir hakîkat değil;Bu gerçeği görmeyen göz, sadece kör değil, inkârcıdır.

Bebekler açlıktan ölürken ve ceninler anne karnında hayatını yitirirken; İsrail’in bu abluka ve bombardıman politikası artık sadece

artık sadece bir kişi değil;

Ve bu mesaj, Batı’nın sessizliğine de meydan okumaktadır. Kendini liberal değerlerle tanımlayan ülkelerin, Filistin’e uzanan yardım yollarınıbahanesiyle kapatması artık sadece ikiyüzlülük değil;

İsrail, bu küçük yardım teknesiniolarak görüyor. Çünkü, sadeceaynı zamanda

Gemi Gazze’ye ulaşamasa da, adaletin pusulası yönünü buldu:

Ve bu noktada sormak gerekir:

Uluslararası hukukun bunca ihlâline rağmen, o zaman Madleen’in adı

Çünkü bir annenin doğurduğu çocuk soğuk betonlarda sürünürken, üstlerine bombalar yağarken dünyadaki tüm kürsüler susuyorsa,

Evi yıkılmış, ağları kopmuş, kocası savaşta yaralanmış.O gemi uluslararası sularda durduruldu belki, ama mesajı artık okyanusları aştı.