Bir Gökmen Özdenak vardı…

TV ekranındaki alt yazıda “Gökmen Özdenak vefat etti” haberini okurken, gözlerim nemlendi… Onu, “yıllar yılı sahalarda futbolcu iken” seyrettim ve yazdım, ekranlarda “futbol yorumculuğu yaparken” izledim ve dinledim Türk futbolunun ve Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak’ı.

Galatasaray’ın efsaneleri arasında yer alan, uzun yıllar futbolculuğun ardından spor yorumculuğuyla da tanınan Gökmen Özdenak, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen hafta sonundaki kalp çarpıntıları sebebiyle hafta başında hastaneye sevk edilen Gökmen, tedavi edilirken çarşamba günü aramızdan ayrıldı.

“Galatasaray formasını giyen ‘ünlü sporcular’ grubunda ‘hak ederek’ yer alan” Gökmen, “golcü” kimliğiyle taraftardan bol bol alkış almış, golcülüğü ve kafa vuruşları ile tanınmıştı.

İstanbulspor forması giymeye başladığında, “maçların yıldız tablolarına girmeye” başlamış, sarı kırmızılı forma ile de “futbolumuzun ‘yıldızlar’ listesinde” yer almıştı. Galatasaray'da oynadığı 13 yılda “4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan” kadronun da “vazgeçilmez” adamı olmuştu.

1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü atmış, 1980'de faal futbol hayatını noktalamıştı.

Son yıllarda da “özel ve coşkulu yorumlarıyla spor medyasının yıldızları arasına giren” Gökmen Özdenak hakkında gecen ay üzücü haberler gelmeye başlamıştı. “Kalp çarpıntıları” ciddi bir hâle gelince, hastaneye kaldırılmıştı. Sonra yoğun bakım ve aramızdan ayrılış…

Fiziksel gücü ve İstanbulspor’daki, Galatasaray’daki golleri ile Türk futboluna damga vuran Özdenak, faal sporculuğu bıraktıktan sonra, spor yazarlığına, sonra da Türk televizyonculuğunda futbol yorumculuğuna başladı. Farklı TV kanallarında yayınlanan “Telegol” isimli programlar yaptı.

2015 yılından itibaren Ziya Şengül ile beraber “Serbest Vuruş” isimli TV programında yer aldı. “Kendine özgü” yorumculuğu ile de “özel yerini” korudu.

Eski millî kalecilerden Yasin Özdenak'ın ağabeyi olan Gökmen Özdenak, 2 defa U-15, 26 defa U-16 + 28 defa U-17 + 1 defa Türkiye U-18 + 2 defa Türkiye U-21 + 2 defa da A Millî Takım olmak üzere toplam 61 defa ay yıldızlı formayı giydi.

Özdenaklar, Yasin Özdenak, Doğan Özdenak, Mustafa Özdenak ve Gökmen Özdenak olmak üzere dört kardeştiler, dördü de Galatasaray forması giydi.

Yasin ve Doğan Özdenak kaleci, Gökmen ise hücum hattında santrfor pozisyonunda oynadı, Mustafa Özdenak da forvette yer aldı.

Onu unutmayacağız, mekânı cennet olsun…