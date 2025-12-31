Farkı fark etmek!

Ocak transferinde kulüplerimiz takımlarına takviye yapmak için piyasaya girdiler, dolaşıyorlar…

Galatasaray’da Okan Buruk Hoca, Hoffenheim’ın Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Umut Tohumcu’yu istiyor, yönetimden…

Fenerbahçe’de de Tolesco, Milan’dan Christoper Nkunku’yu…

Gazete haberlerine göre, Galatasaray’ın “bir süredir kadrosuna katmak istediği” Hoffenheim’dan Umut Tohumcu’ya Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel de talip…

Bugünkü durum:

*”İtalyan gazeteleri, “Fenerbahçe’nin Nkunku transfer teklifini” hem de manşetlerden şöyle duyuruyorlar: “Türk saldırısı!..”

*Alman gazetelerindeki haber ise Galatasaray için “iyi” değil: “Hoffenheim’ın Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Umut Tohumcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel’e kiralık olarak transfer olmak üzere. Taraflar arasındaki müzakerelerin oldukça ilerlediği ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği kaydedildi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Galatasaray da kadrosuna katmak istiyordu.”

Bu haberler bir farkı da ortaya koyuyor.

*Fenerbahçe, “Milanlı “Nkunku” için yarışıyor.

*Galatasaray da “bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 7 maçta 171 dakika sahada kalırken, 2 sarı kart gören ve takımına gol ve asist katkısı sağlayamayan

21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Umut Tohumcu için” Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel ile…

Ne var ki, Sky Sport Almanya’nın haberine göre, “Umut Tohumcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel’e kiralık olarak transfer olmak” üzere…

Habere göre, “Taraflar arasındaki müzakerelerin oldukça ilerledi ve transfer kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği kaydedildi.

İtalyanlar ise Fenerbahçe’nin Nkunku teklifini manşetlerden “şöyle” duyurdu; “Türk Saldırısı!..”

Fenerbahçe ara transfer döneminde “bir golcü takviyesi” yapmak istiyor. Alexander Sörloth için Atletico Madrid’le görüşmeler sürdürülürken Todesco Hoca ise RB Leipzig’den eski öğrencisi Christopher Nkunku’nun transferi için bastırıyor.

talyanların La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe, Christopher Nkunku için Milan’a resmi transfer teklifinde bulundu. Yapılan teklifin “Milan’ın bu yaz Nkunku için yaptığı 37 milyon avroluk yatırımı karşılayacak nitelikte olduğu” da belirtiliyor.

Domenico Tedesco’nun RB Leipzig’i çalıştırdığı dönemde, Nkunku, İtalyan teknik adamın öğrencisi olarak çıktığı 38 maçta yaptığı 27 gol, 14 asist ile 41 gole doğrudan katkı yapmıştı.

Milan formasıyla (8’i ilk 11’de olmak üzere) çıktığı 15 maçta ise sahada bulunduğu 793 dakikada 3 gol ve 2 asist üretebildi.

