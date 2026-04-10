Galatasaray ikram eder mi?

"Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak her zaman zordur. Buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Kritik bir maçtı. 4 puan farkı yakalamak psikolojik anlamda önemliydi. Bu çok önemli bir maçtı.”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “3-1 kazanılan” Göztepe maçından sonra “bu açıklamayı yaparken” çok haklı idi.

Galatasaray ve Göztepe, Süper Lig’in 27. hafta sonrasında “20’şer gol” ile “en az gol yiyen” iki takımı idiler…

Hem de 3 gol, “rakibin sahasında, onun ‘ateşli taraftarı’ önünde atılmış ve 3 puan kazanılmıştı.

Eğer, “bu maçta da puan kaybedilse” idi, “psikolojik olarak” hem de “Trabzonspor mağlubiyetinden sonra başlayan” sarsıntı katmerleşecek, Okan Hoca da futbolcular da sıkıntı girdabına kapılacaklardı.

Dahası, camiada ve taraftarda “Acaba” fısıltıları da “ucu açık” başlayacaktı!..

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un “psikolojik anlam” ifadesi tam da bu gerçeği anlatıyordu.

Ligin bitmesine altı hafta varken “kazanılan” bu maç, Galatasaraylılara “Şampi…” sözünü söyleme imkânını vermişti.

Ligin “bundan sonraki haftalarına” bakıyorum ve diyorum ki, “rakiplerinin Galatasaray’ı geçme imkânı”, ancak “Galatasaray ikram ederse” gerçekleşebilir.

“İkram etme”, evet “Galatasaray tarihinde “çok az da olsa” var, amma…

“Bu ikramı kabul edip, bundan sonra yapılması gerekeni, hiç kayıpsız yerine getirecek olan” var mı?..

İşte, şampiyonluk yarışında “benim için” cevabı aranan soru bu!..

Galatasaraylı dostlara, “buna benzer” soru sorduklarında, gülümsüyor ve diyorum ki, “Bu soruyu ‘Fenerbahçe’nin yeni başkanı’ Sadettin Saran’a sorun; O, ‘Şampiyonluk yarışındayız’ diyerek, ‘ümitli olduğunu’ ifade ediyor. Cevabındaki ‘sebep – sonuç’ açıklamaları ile sizi ikna edebilecek mi?..”

Evet, düğüm henüz tam çözülmüş değil, “futbolda top yuvarlaktır!..”

Bekleyelim Galatasaray’ın kendi evinde oynayacağı 26 Nisan’daki “derbi” maçını. O maçta “Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenemezse”, sarı kırmızılı taraftarlar artık “Şampiyonuz” diyebilirler!..

Çok değil, Fenerbahçe’nin 34. başkanı Sadettin Saran mart ayının ortasında “Bizim artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok” demişken…

Zira Fenerbahçe’nin “şampiyon olamadan geçirdiği” 11 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Trabzonspor ile Başakşehir 1’er şampiyonluk kupası almışlar…

Bakalım, 12. sezonda Fenerbahçe’nin “şampiyonluk özlemi” bitecek mi?..