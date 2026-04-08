Okan Hoca zorda!..

Galatasaray’ın “farklı puan avantajı” ile sürdürdüğü Süper Lig’de, Trabzonspor ve Fenerbahçe “sarı kırmızılı ekibin duraklamaya başladığı” süreçte, “şampiyonluk yarışında tekrar iddalı duruma” geldiler…

Ben bu satırları dün sabah yazıyorum… Dün gece oynanan karşılaşma ile “oynadığı maç sayısını” eşitleyecek olan Galatasaray “büyük” rakiplerinden “sadece” 1 puan ileride…

Kazanırsa 4 puan öne geçecek, berabere kalırsa 2 puan önde olacak, mağlubiyet ise “farkı” 1 puanda bırakacak.

Sadece “son oynadıkları 5 maça bakarsak”, Galatasaray’daki “yavaşlama” görünüyor…

Trabzonspor bu süreci “puan kayıpsız” geçirmiş, Fenerbahçe’nin puan kaybı da Galatasaray’dan az!..

Özetle, “Şampiyonluk yarışı ‘yeni başlamış’ gibi”; bundan sonra “daha çok puan kaybeden” sıralamada gerilere düşecek…

Form durumlarına bakarsak, Trabzonspor “yarışı sürdürmede” şanslı görünüyor.

“Dahasını” da hocaları Fatih Tekke şöyle anlatıyor; “Zor bir viraja girdik, son 7 maç. Bugün toplantıda söylediğim şeyi paylaşayım. Bugün inandığımız şeyi, bu çocuklar buraya kadar getirdi, yedi haftada her şey olabilir.”

Trabzonspor’a kaybeden Okan Hoca ise taraftara “Şampyonluk için oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bize ve takımımıza güvensinler. Maçı kaybetmiş olsak da bugün burada yaşadıklarımız geleceğimiz için önemli bir motivasyon olacak” diyerek güven veriyor.

Veriyor da, “Bu duraksamayı nasıl hıza çevireceğine dair” birkaç cümle söylemiyor. Zira, görülüyor ki, “Osimhen’siz” bir Galatasaray’ın bu duraksamayı eski hızına döndürmesi” çok zor!..

“İhmal edilerek küstürülen” İcardi’nin “Osimhen’in bıraktığı boşluğu doldurması” için zaman gerek, ne var ki, Süper Lig’in bitimine “sadece” 6 hafta kaldı. Diyeceğim şu ki; “Allah kolaylık versin Okan Hoca’m!..”

