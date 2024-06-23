Gri listeden çıkış ve beyaz bir sayfa…

İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 1989’da suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizm başta olmak üzere benzeri faaliyetlerin finansmanının engellenmesi için ‘Mali Eylem Görev Gücü’nü (FATF) hayata geçirdi. Bu yapı, yetersiz gördüğü ülkeleri ‘gri liste’ olarak tanımladığı kategoriye dâhil ediyor. Gerekli tedbirlerin alınması konusunda yakın izlemeye alıyor. Yılda üç defa toplanan FATF Genel Kurulunda gri listeye giren ve çıkan ülkeler açıklanıyor. Tek başına belirleyici kriter olmasa da gri listedeki ülkeler; küresel itibar, risk primi, yabancı yatırım/dış sermaye çekme gibi konularda dezavantajlı konumda kalabiliyor.

FATF, Ekim 2021’deki toplantısında gri listeye Türkiye’yi dâhil etmişti. Aradan 2 yıl 8 ay geçti ve önümüzdeki hafta FATF Genel Kurulu toplanacak. Aylardır hayata geçirilen hukuki düzenlemeler ve yapısal reformların meyvesinin, 28 Haziran’daki FATF toplantısında alınması ve Türkiye’nin gri listeden çıkması bekleniyor.

Türkiye, özellikle son aylarda belirgin olarak uyguladığı rasyonel politikalarla birlikte zaten milyarlarca dolar yabancı sermayenin adresi olmaya başladı. Geçen yıl mayısta 700’ü test eden CDS risk primi 265’e kadar geriledi. Not artışları gelmeye başladı. Enflasyonda belirgin düşüş yaklaştı. Gri listeden çıkış da bunlara eklenirse, daha güçlü bir Türkiye hikâyesi ortaya çıkacak. Özellikle “doğrudan yabancı yatırımlar” ve “uzun vadeli dış sermaye girişleri” konusunda beyaz bir sayfanın açıldığını görebiliriz.

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Bu çerçevede piyasalara bakacak olursak; işlem vergisinin ertelenmesiyle birlikte borsada tekrar yukarı hareketlilik dikkat çekiyor. ‘Gri listeden çıkış’ ve temmuzda Moody’s tarafından not artışı beklentilerinin katalizör olduğu söylenebilir.

10.000 TL GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Geçen hafta 10.771’den kapanan BİST100; 11 Haziran’da test ettiği 9958’e göre %8,18 yükseldi. TL bazındaki zirvenin de (11.088) yüzde %2,85 gerisinde bulunuyor. Hızlı yükselen gıda, içecek ve sigorta gibi sektörlerin “dinlenmeye” başladığı; bankacılık sektörüne ek olarak geçen hafta bilişim, teknoloji ve enerji/elektrik sektörlerinin öne çıktığı görüldü. BİST100’de 10.650-10.500 bölgesi üzerinde kalıcılık önemli. Yukarıda ise 10.850 ilk direnç olarak izlenebilir.

BORSA (BIST100) ..................10.286 TL

MEVDUAT (TL) ...................... 10.099 TL

DOLAR.................................... 10.064 TL

ALTIN (Gram) ..........................9.968 TL

Not: 14.06.2024 / 21.06.2024



EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER (BIST100)

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM

BIOEN .................22,74 ...............%12,69

CWENE ............223,90 ...............%10,73

ENERY ..............196,10 ................%9,86

MIATK ..............62,00 .................%9,73

ASTOR .............103,00 .................%9,57

BTCIM ..............158,80 .................%9,52

ULKER .............168,40 ................%8,58

EGEEN ........13,420,00 .................%8,25

TSKB ...................12,34 ................. %8,15

AKBNK .............66,00 ................%8,02

EN ÇOK DÜSEN HİSSELER (BIST100)

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM

CANTE ............... 15,60 ................%-7,42

ANSGR .............104,90 ................%-7,33

ALARK .............104,50 ................%-7,28

SDTTR ............ 270,00 ...............%-4,76

AGROT ................. 17,14 ............... %-2,78

HEKTS .................13,18 ................%-2,37

YEOTK .............183,80 ................%-1,97

AKSEN ...............43,88 ................%-1,83

GUBRF ............. 143,40 .................%-1,71

CCOLA ............794,00 ................%-1,49

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi

haziranda; yüzde 2,7 azalarak 78,3

seviyesine geriledi.

haziranda; yüzde 2,7 azalarak 78,3 seviyesine geriledi. ABD’de Perakende Satıslar mayısta;

%0,1 artarak 703,10 milyar $ oldu.

(Beklenti: %0,3)

%0,1 artarak 703,10 milyar $ oldu. (Beklenti: %0,3) Euro Bölgesi’nde yıllık TÜFE mayısta;

beklentiye paralel olarak

%2,4’ten %2,6’ya yükseldi.

PİYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

24 Haziran Pazartesi

TÜRKIYE/Kapasite Kullanımı (Haz.)

25 Haziran Salı

ABD/Tüketici Güveni (Haziran)

27 Haziran Perşembe

TÜRKIYE/TCMB Faiz Kararı

ABD/GSYIH 1. Çeyrek

28 Haziran Cuma

ABD/Çekirdek Tüketim (Mayıs)

ABD/FOMC Tutanakları