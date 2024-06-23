Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Ömer Faruk Bingöl

Ömer Faruk Bingöl

Ömer Faruk Bingöl

Ömer Faruk Bingöl Son Yazıları
16 Haziran 2024
‘Yabancı’ kalırlar mı?
9 Haziran 2024
Bunlar bir fırsat mı?
2 Haziran 2024
Borsa neyi fiyatlıyor?
26 Mayıs 2024
Altında neler oluyor?
Ömer Faruk Bingöl - Tüm Yazılarını Oku

Gri listeden çıkış ve beyaz bir sayfa…

23 Haziran 2024 02:00 | Güncelleme :23 Haziran 2024 02:02
A -
A +

İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 1989’da suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizm başta olmak üzere benzeri faaliyetlerin finansmanının engellenmesi için ‘Mali Eylem Görev Gücü’nü (FATF) hayata geçirdi. Bu yapı, yetersiz gördüğü ülkeleri ‘gri liste’ olarak tanımladığı kategoriye dâhil ediyor. Gerekli tedbirlerin alınması konusunda yakın izlemeye alıyor. Yılda üç defa toplanan FATF Genel Kurulunda gri listeye giren ve çıkan ülkeler açıklanıyor. Tek başına belirleyici kriter olmasa da gri listedeki ülkeler; küresel itibar, risk primi, yabancı yatırım/dış sermaye çekme gibi konularda dezavantajlı konumda kalabiliyor.

 

FATF, Ekim 2021’deki toplantısında gri listeye Türkiye’yi dâhil etmişti. Aradan 2 yıl 8 ay geçti ve önümüzdeki hafta FATF Genel Kurulu toplanacak. Aylardır hayata geçirilen hukuki düzenlemeler ve yapısal reformların meyvesinin, 28 Haziran’daki FATF toplantısında alınması ve Türkiye’nin gri listeden çıkması bekleniyor.

 

Türkiye, özellikle son aylarda belirgin olarak uyguladığı rasyonel politikalarla birlikte zaten milyarlarca dolar yabancı sermayenin adresi olmaya başladı. Geçen yıl mayısta 700’ü test eden CDS risk primi 265’e kadar geriledi. Not artışları gelmeye başladı. Enflasyonda belirgin düşüş yaklaştı. Gri listeden çıkış da bunlara eklenirse, daha güçlü bir Türkiye hikâyesi ortaya çıkacak. Özellikle “doğrudan yabancı yatırımlar” ve “uzun vadeli dış sermaye girişleri” konusunda beyaz bir sayfanın açıldığını görebiliriz.

 

     ***

 

Bu çerçevede piyasalara bakacak olursak; işlem vergisinin ertelenmesiyle birlikte borsada tekrar yukarı hareketlilik dikkat çekiyor. ‘Gri listeden çıkış’ ve temmuzda Moody’s tarafından not artışı beklentilerinin katalizör olduğu söylenebilir.

 

Geçen hafta 10.771’den kapanan BİST100; 11 Haziran’da test ettiği 9958’e göre %8,18 yükseldi. TL bazındaki zirvenin de (11.088) yüzde %2,85 gerisinde bulunuyor. Hızlı yükselen gıda, içecek ve sigorta gibi sektörlerin “dinlenmeye” başladığı; bankacılık sektörüne ek olarak geçen hafta bilişim, teknoloji ve enerji/elektrik sektörlerinin öne çıktığı görüldü. BİST100’de 10.650-10.500 bölgesi üzerinde kalıcılık önemli. Yukarıda ise 10.850 ilk direnç olarak izlenebilir.

10.000 TL GEÇEN HAFTA NE OLDU?

BORSA (BIST100) ..................10.286 TL
MEVDUAT (TL) ...................... 10.099 TL
DOLAR.................................... 10.064 TL
ALTIN (Gram) ..........................9.968 TL
Not: 14.06.2024 / 21.06.2024


EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER (BIST100)

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM
BIOEN .................22,74 ...............%12,69
CWENE ............223,90 ...............%10,73
ENERY ..............196,10 ................%9,86
MIATK ..............62,00 .................%9,73
ASTOR .............103,00 .................%9,57
BTCIM ..............158,80 .................%9,52
ULKER .............168,40 ................%8,58
EGEEN ........13,420,00 .................%8,25
TSKB ...................12,34 ................. %8,15
AKBNK .............66,00 ................%8,02

EN ÇOK DÜSEN HİSSELER (BIST100)

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM
CANTE ............... 15,60 ................%-7,42
ANSGR .............104,90 ................%-7,33
ALARK .............104,50 ................%-7,28
SDTTR ............ 270,00 ...............%-4,76
AGROT ................. 17,14 ............... %-2,78
HEKTS .................13,18 ................%-2,37
YEOTK .............183,80 ................%-1,97
AKSEN ...............43,88 ................%-1,83
GUBRF ............. 143,40 .................%-1,71
CCOLA ............794,00 ................%-1,49

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

  • Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi
    haziranda; yüzde 2,7 azalarak 78,3
    seviyesine geriledi.
  • ABD’de Perakende Satıslar mayısta;
    %0,1 artarak 703,10 milyar $ oldu.
    (Beklenti: %0,3)
  • Euro Bölgesi’nde yıllık TÜFE mayısta;
    beklentiye paralel olarak
    %2,4’ten %2,6’ya yükseldi.

PİYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

24 Haziran Pazartesi
TÜRKIYE/Kapasite Kullanımı (Haz.)
25 Haziran Salı
ABD/Tüketici Güveni (Haziran)
27 Haziran Perşembe
TÜRKIYE/TCMB Faiz Kararı
ABD/GSYIH 1. Çeyrek
28 Haziran Cuma
ABD/Çekirdek Tüketim (Mayıs)
ABD/FOMC Tutanakları

Türkiye Gazetesi >Yazarlar >Ömer Faruk Bingöl >
Gri listeden çıkış ve beyaz bir sayfa…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer Faruk Bingöl - Son Yazıları
16 Haziran 2024
‘Yabancı’ kalırlar mı?
9 Haziran 2024
Bunlar bir fırsat mı?
2 Haziran 2024
Borsa neyi fiyatlıyor?
26 Mayıs 2024
Altında neler oluyor?
Ömer Faruk Bingöl - Tüm Yazılarını Oku >>