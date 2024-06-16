‘Yabancı’ kalırlar mı?

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta 10.471 puandan kapanış gerçekleştirdi. Haftalık yükseliş %3,28 oldu. İşlem vergisinin ertelenmesi endeks üzerinde etkisini gösterdi. Son kapanışına göre BİST100, mayısta test ettiği 11.088 seviyesinin %5,56 gerisinde bulunuyor. Yılbaşından itibaren ise borsadaki prim %40 olarak gerçekleşiyor.

Borsada yabancı yatırımcıların pozisyonu dikkat çekiyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 31 Mayıs ile biten haftada 528,8 milyon dolar ve 7 Haziran ile biten haftada 542,7 milyon dolar olmak üzere, toplamda 1 milyar doların üzerinde hisse satışı gerçekleştirdiler. Borsanın döviz bazında 344 dolar ile son 9 yılın en yüksek seviyelerini test ettiği bir dönemde bu işlemlerin gerçekleşmesi gözlerden kaçmadı. Endekste bu bölgelerin önemli direnç olduğunu anlayabiliyoruz.

Bardağın dolu tarafında ise 10.000’in altında kalmak istemeyen bir endeks öne çıktı. Son kapanış, döviz bazında 320 dolara işaret ediyor. Kısa vadeli düşüş trendi geçen hafta yukarı kırıldı. 50 günlük ortalamaya da yakınlaşan ve 315 dolarda bulunan bu trendin üzerinde kalıcılık önemli. TL bazında da 10.230-10.320 bandının korunması gerekiyor.

Son süreçte gıda perakende, gıda/içecek, havacılık ve demir-çelik gibi sektörlerin öne çıktığı; banka ve holdinglerde bir soluklanma yaşandığı izleniyor.

Yabancı demişken… ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley tarafından açıklanan Türkiye raporunda; ülke risk priminin bir yılda 217 puana düşeceği yönünde beklentiler yer aldı. Bu beklenti; borçlanma maliyetlerinin gerilemesi, daha uzun vadeli yabancı ilgisinin artması, döviz üzerindeki baskının hafiflemesi, cari açıkta, TÜFE’de gerileme ve daha değerli TL’ye işaret ediyor. Zaten yakın geçmişte not artışları başladı ve yakın gelecekte gri listeden çıkış ve Moody’s tarafından da not artışı gündemde… Dolayısıyla yabancının, Türkiye’ye yabancı kalmayacağını da hissedebiliyoruz.

KKM’de son iki haftada yaşanan yüklü çıkışlar önemli. Bu trendin aynı hızla devam etmesi, normalleşme sürecini de hızlandırabilir.

10.000 TL GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Bir birikim sahibinin de yavaş yavaş şuna alışması gerekiyor; nasıl ki enflasyon ve ardından faizlerde bir gerileme trendi bekleniyorsa, parasal yatırımlarda da yüksek enflasyon dönemindeki kârlılıkları değil, daha makul getirileri beklemek gerekiyor.

BORSA (BIST100)...................10.328 TL

ALTIN (Gram) ......................... 10.300 TL

DOLAR ......................................10.166 TL

MEVDUAT (TL) ....................... 10.099 TL

Not: 07.06.2024 / 14.06.2024

EN ÇOK YÜKSELEN HISSELER (BIST100)

HISSE ...............SON ...............DEGISIM

EN ÇOK DÜSEN HISSELER (BIST100)

MAVI ................. 112,05 ...............%14,52KOZAA ..............54,60 ................%12,16BIMAS .............553,00 .............. %12,06PGSUS ............ 230,30 ...............%11,96AGROT ................ 17,63 ...............%10,74YEOTK ..............187,50 ................%9,97ENJSA ................63,70 ................%9,36AKFYE .............. 28,78 .................%9,10SOKM .................64,15 ................%8,54HALKB ............... 19,48 ................%8,04

HISSE ...............SON ...............DEGISIM

ALFAS ................67,60 ...............%-13,71

GESAN ............... 53,05 ..............%-11,39

KONTR .............175,20 .............%-10,69

CWENE ........... 202,20 ............. %-10,58

EUPWR ............105,90 ............... %-9,52

MIATK ...............56,50 ...............%-9,47

KONYA ........8.055,00 ...............%-8,98

BRYAT .........2.305,00 ...............%-8,56

SASA ..................44,36 ...............%-8,39

AKSEN ...............44,70 ................%-8,31

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

TCMB Haziran Beklenti Anketi

sonuçlarına göre; yıl sonu TÜFE

beklentisi 43,52’ye geriledi.

ABD Merkez Bankası faiz oranlarını

%5,50’de sabit tuttu. Bu yıl 1 faiz

indirimine isaret etti.

ABD’de TÜFE mayısta yıllık bazda

%3,3’e geriledi. ÜFE’de ise aylık

bazda %0,2 düşüş görüldü.

PIYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

18 Haziran Salı

Avrupa/Enflasyon (Mayıs)

ABD/Perakende Satış (Mayıs)

20 Haziran Perşembe

Türkiye/Tüketici Güveni

Türkiye/Bütçe Dengesi



