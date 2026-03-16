Bu takımın lideri Orkun Kökçü!

Beşiktaş, Başakşehir ve özellikle Göztepe maçlarında bir tat bırakmıştı. Ancak Kocaelispor ve son Galatasaray maçlarında o tat yoktu.

Bir üretkenlik ve tempo problemi var.

Deplasmandasın, henüz 18. dakikada rakip 10 kişi kalmış!

Bir oyuncu fazla olmanın avantajını kullanamadı. Kanatlardan gelemedi, ortadan ceza sahasına giremedi.

Ankara ekibi, dakikalar ilerledikçe alanları kapatıyor, hırsı artıyor ve bu sayede oyunda dengeyi kuruyordu.

Beşiktaş, istatistik olarak da ilk yarıda aşırı negatif kaldı.

G.Birliği çok hata yaptı!

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında ikinci yarıda çok düştü. İlk yarıdaki enerjileri kalmadı. G.Birliği yönetimleri bir sezonda yapılmayacak ne kadar hata varsa hepsini yaptı. Teknik adam tercihleriyle hiç kimseyi ikna edemediler.

Bu kadro teknik adam istikrarını sürdürebilseydi, ligde çok daha rahat bir yerde olurdu. Ofansif ve cesur bir kadroları var. Dün 2-0’dan sonra bile ciddi pozisyonlar buldu. Eksik kalmaları ve ilk goldeki hataları, topu rakibin önüne indirmeleri mağlubiyeti hazırladı.

Orkun parlıyor, Cerny sönüyor

ORKUN: Kaptan, Beşiktaş’ın yarıdan fazlası. 25 haftada başına gelmeyen kalmadı. Dün frikikten attığı gol, galibiyeti perçinlediği kadar hafızalardan da silinmeyecek güzellikteydi.

CERNY: Geriye giden bir oyunu var. Sergen Yalçın’ın ısrarı var. Kenardaki bazı oyuncular ondan daha mı kötüler? İnsan merak ediyor!

KIRMIZI KART DOĞRU: Koita, Djalo’nun geldiğini görüyor. Diz gergin. Bilerek ve isteyerek tabanı ile vurdu. Dizi sıyırsa da diğer ayak rakibin bileğine geldi. VAR, müdahalesi ve kırmızı kart doğru.

Maçın adamı: Orkun Kökçü

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...