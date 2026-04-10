Sizce VAR; neden bu kadar tartışma konusu?

1) Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildikten sonra çıktığı canlı yayınlarda, "Hakem sahada hata yapabilir. Ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum" demişti.

2) Kulüpler, bu yüzden olsa gerek hakem tartışmalarının merkezine hep VAR'ı koyuyorlar.

3) Son F.Bahçe-Beşiktaş maçındaki tartışılan penaltı pozisyonu için herkesin hemfikir olduğu tek nokta; "Buna VAR karışmaz!"

4) Bu sezon VAR'ın sekizinci yılı. Sergen Yalçın'ın VAR'a bu kadar yabancı kalması üzücü. Dilerim, teknik adamlık ile ilgili konularda böyle değildir.

5) Beşiktaş, VAR hakeminin derbiden 24 saat önce 2. Lig'de düdük çaldırılmasını eleştirse haklılık payı olurdu.

6) Beşiktaş, 30 metreden penaltı çalan hakem Yasin Kol'un "yüzde 50 joker hakkını kullandı" deseydi; haklılık payı olurdu.

Her nedense, VAR'ı eleştirenler; VAR sorumlularını, VAR tayinlerini sorgulamaktan kaçınıyorlar. "FIFA VAR listesindekiler neden zorlu maçlarda yoklar?" demiyorlar!

Hakem tayini hassas iştir, kafaları karıştırmayacaksınız!

24. haftada G.Saray-Alanyaspor maçını da Ali Şansalan yönetmişti.

Ertesi gün de Alper Akarsu Antalyaspor-F.Bahçe maçını yönetmişti.

Mert Müldür'e yapılan harekette net penaltıyı hakem ve VAR atlamıştı.

24 saat önceki G.Saray-Alanya maçında da hakem kararları G.Saray'ın lehine olmuştu.

F.Bahçe çok öfkelenince; "Riva'dan bu hakemlere 4 hafta maç verilmeyecek" garantisini almıştı.

Nitekim, Alper Akarsu, Süper Lig'de 25, 26, 27, ve 28. haftaları boş geçmişti.

27. haftanın Göztepe-G.Saray erteleme maçına verildi. Hiçbir izahı yok!

Hakeme de yazık! Kulüplere de yazık!

Göztepe maçında Barış Alper'e gösterdiği sarı karta herkes katıla katıla güldü! Okan Buruk; dalga geçti, kart görmedi!

Riva'da şu soruyu MHK'ya soracak bir babayiğit yok mu?

Hakan Ceylan, son YouTube programında dikkat çekici bir tespitte bulundu;

"Mevcut MHK, son iki yılda, iki tane FIFA listesi yaptı. Bu hafta iki derbi oynandı, birinde Erkan Engin, diğerinde Buğra Taşkınsoy VAR koltuğundaydı. İkisinin de FIFA VAR kokardı yok!"

Hakan Ceylan, çok haklı!

Hatta UEFA, şu soruyu MHK'ya sorsa ne diyecekler; "Siz bize FIFA VAR diye yazdığınız hakemlerinizi derbilerde kullanamıyorsunuz. Aklınıza bile gelmiyorlar. İki yılda, iki liste! Hiç mi isabet kaydedemediniz?"

Riva'da şu soruyu MHK'ya soracak bir babayiğit yok mu?

Belediye Başkanı haklı ki; hakem İstanbul'da kalıyor!

Trabzon Bölgesi hakemi olan Yasin Kol'un; F.Bahçe-Beşiktaş maçına tayin edilmesi eleştiri konusu oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Maalesef Trabzonlu bir hakeme operasyon yaptırılıyor. 50 metre öteden koşa koşa penaltı çalınmaz ya... Ben şampiyonluk iddiası ile yürüyorum. İkinciliğimiz, Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız söz konusu" diyor. İsyan ediyor!

Pazar günü derbiden sonra Yasin Kol, Trabzon gidememiş olmalı ki; salı, çarşamba VAR görevleri verilmişti.

Anlaşılan o ki; biraz ortamın soğuması, tansiyonun düşmesi istendi.

Küfür, pankarttan sonra azalmış mı?

İki hafta önce bu sütunlardan sormuştuk; maçlardan önce açılan "Futbola aşığız, küfre karşıyız" pankartının faydası oldu mu diye...

Cevap geldi; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında küfürde azalma olmamış.