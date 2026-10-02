Yerli hiçbir MHK bu TFF ile çalışmaz!

Hayatta olan eski MHK başkanları Ahmet Güvener, Ufuk Özerten, Oğuz Sarvan, Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp, Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Lale Orta, Ahmet İbanoğlu, hiçbiri mevcut TFF’nin altında bir görev kabul etmez.

Yeni nesil hakemlerden de görev kabul edecek olan olur mu? Sanmıyorum!

Faal gözlemciler Muhittin Boşat, Cem Papila, Erol Ersoy, Ali Uluyol, Barış Şimşek, Halis Özkahya, ne yaparlar bilemem.

TFF’de dokuz ay içinde en az iki, en fazla üç genel kurul ihtimali var.

Bu 8-9 aylık geçiş süreci için bir teknokrat TFF olabilir.

Normal seçilecek olan TFF, Haziran 2027’de tekrar seçilme konusunda mevcut ülke futbol ikliminde zorlanır.

Ocak ayında ciddi bir naklen yayın ihalesi var.

Süper Lig’de henüz altı haftası oynanmış ciddi bir lig yarışı var.

Bütün bunlar dikkate alınarak ortak akılla bir çıkış yolu bulunmalı.

MHK’ya bu kadar güvenmiş, kefil olmuş ve kendisini katı bir şekilde bağlamış bir TFF’nin devam etmesi kolay olmayacaktır.

Belçika maçı bekleniyor olmalı.

Hakem Akademisi kapanmasaydı bu rezalet olmayacaktı!

Mevcut TFF’nin ilk icraatı, Hakem Akademisini kapatmak olmuştu.

Neredeyse kapatma töreni yapacaklardı. Büyük marifet saydılar!

Bu hakem sınavlarını orası yapıyordu.

Atletik testler, kural sınavları, il hakem kurulu başkanlık sınavları, hepsi MHK’dan bağımsız işliyordu.

Öyle ki sonuçlar MHK’ya sadece Excel tablosu hâlinde geliyordu. Kimse oynamasın diye.

Şimdiki gibi bir tane dernek başkanının kafa koparmasına fırsat verilmeyecekti, bu kepazelik yaşanmayacaktı!

Yahu çıkıp bir özür dileyin bari!

TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri!

Tahkim Kurulu Başkanı ve üyeleri!

Bu MHK’yı getirmek için uğraşan malum birkaç kulüp (1. Lig dâhil) başkanı!

Medyadaki şakşakçıları!

Ekranlarda Ferhat Gündoğdu’ya methiyeler düzenler!

Buraları temizlemeye geldi diye nara atanlar!

Ahbap-çavuş, baba oğul diye tepemizde boza kaynatanlar!

Genç hakem diye avazı çıktığı kadar bağıranlar!

Ferhat Gündoğdu’dan özür dileyenler!

“Türk hakemliği uçacak” diyen meslek büyüklerimiz!

Kefil olanlar, sunumlarına hayran kalanlar!

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kafasına bu MHK’yı sokan ve ikna eden kişi!

Arkadaşlar, çıkıp bir özür dileyin! “Aldatıldık, kandırıldık, bilemedik, yanıldık!” falan deyin!

Bugünleri görmeseler, inanmayacaklardı

MHK Genel Müdürü Ferhat Gündoğdu, görev koltuğunda bir yılını doldurmuştu.

Ben hep göreve devam etmesi gerektiğini söylüyordum!

Çünkü o günlerde yollar ayrılsaydı hep şunu diyeceklerdi: “Tam buraları temizliyordu, cesaretle neşteri vuruyordu, izin vermediler, önünü kestiler...”

O ekranlarda destek verenler, bunu bağıra bağıra haykıracaklardı. Bugünleri kimse göremeyecekti. Genel Müdür, kahraman olacaktı! Belki üçüncü defa göreve getirilecekti.

FIFA listesi ne olacak?

2027 FIFA hakem listesi için dün son gündü. UEFA’ya bildirilmeliydi. Bildirildi mi? Bildirildiyse kim bildirdi? Ortada MHK yok!

UEFA bu listeyi onaylar mı? Bunların hepsi soru işareti!

2. ve 3. Lig kulübü Tahkim’e gitse...

TFF 2. ve 3. Lig’deki hakem tayinleri dün açıklandı.

MHK şu anda beş kişi! Üç kişilik PMİK yok! Hakem İşleri Müdürü yurt dışında maçta.

Hafta başında hakem kararlarından canı yanan söz konusu kulüplerden biri, Tahkim Kuruluna başvursa, “Bizim maçımıza tayin edilen hakemler, talimatlara aykırı belirlenmiştir.” dese ne olacak?

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