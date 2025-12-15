Kabre elleri sürmek ve öpmek

Kabri elleri ile meshetmek, kabri öpmek, Hıristiyanlık âdetidir.

Sual: Kabirler ziyaret edilirken, kabre elleri sürmenin ve kabri öpmenin dinimiz açısından mahzuru olur mu?

Cevap: Konu hakkında Fetâvâ-yı Hindiyye’de deniyor ki:

“Yaşlı kadınların ve erkeklerin kabir ziyareti sünnettir. Evde ve kabir başında Kur’ân-ı kerim okuyup, sevabını ruhlarına hediye etmeli ve onlara dua etmelidir. Kabri elleri ile meshetmek, kabri öpmek, Hıristiyanlık âdetidir. Ananın, babanın kabrini öpmek câizdir.”

Sual: Âyet-i kerimeyi hastaya okumak, muska yapıp taşımak caiz midir?

Cevap: Bu konuda Fetâvâ-yı Hindiyye’de deniyor ki:

“Hastaya Kur’ân-ı kerimi okuyup üflemek, muska yazıp taşıması, tasa yazıp suyunu içmesi caizdir.”

Sual: Hafızı dinlemek ve kitabı da okumak için kiralamak uygun olur mu?

Cevap: Bu konuda Hülâsada deniyor ki:

“Dinlemek için hafızı ve okumak için kitabı kiralamak caiz değildir.” Kur’ân-ı kerim öğreten hocaya hediye vermek lazımdır.

Sual: Ücret karşılığı kilise tamir etmek, alkol taşımak dinen uygun olur mu?

Cevap: Bu konuda İbni Âbidînde deniyor ki:

“Ücret ile kâfirin şarabını taşımak, kilise tamir etmek ve Hıristiyana zünnar gibi küfür alametlerini satmak îmâm-ı a'zama göre caizdir. Müslüman müşteriye Mecusi mesti yapmak veyâ fasık elbisesi dikmek mekruhtur. Çünkü, Mecusiye ve fasıklara benzemeye sebep olmaktır.”

Sual: Odanın duvarlarına halı asmanın dinen bir muhzuru olur mu?

Cevap: Bu konuda Fetâvâ-yı Hindiyye’de deniyor ki:

“Evin, ihtiyaç olduğu kadar büyük olması caizdir. Odanın duvarlarına halı asmak, soğuğa karşı caizdir. Ziynet, süs niyeti ile mekruhtur. Üzerinde canlı resmi olursa haram olur.”

Sual: Kabir üzerine gül, çiçek gibi şeyleri dikmenin dinimizce mahzuru var mıdır?

Cevap: Bu konuda Fetâvâ-yı Hindiyye’de deniyor ki:

“Kabir üzerine gül, çiçek dikmek iyidir. Hıristiyanların yaptığı gibi, kesilmiş gül, çiçek demeti, çelenk koymak mekruhtur.

Sual: Başkasının çocuğuna, babasının haberi olmadan bir iş yaptırılsa, bu iş karşılığında çocuğa ücret vermek gerekir mi?

Cevap: Velisinin izni olmadan, çocuğa iş yaptıran kimse, ücret vermeye mecburdur.

Sual: Günlük olarak kiralanan yerler oluyor. Böyle günlük kiralanan yerin sahipleri, ücreti hemen isteyebilir mi?

Cevap: Mal sahibi, günlük olarak kiraya verdiği yerin ücretini, her akşam isteyebilir.

Osman Ünlü'nün önceki yazıları...