Kabre elleri sürmek ve öpmek

Kabri elleri ile meshetmek, kabri öpmek, Hıristiyanlık âdetidir.
Sual: Kabirler ziyaret edilirken, kabre elleri sürmenin ve kabri öpmenin dinimiz açısından mahzuru olur mu?
Cevap: Konu hakkında Fetâvâ-yı Hindiyye’de deniyor ki:
“Yaşlı kadınların ve erkeklerin kabir ziyareti sünnettir. Evde ve kabir başında Kur’ân-ı kerim okuyup, sevabını ruhlarına hediye etmeli ve onlara dua etmelidir. Kabri elleri ile meshetmek, kabri öpmek, Hıristiyanlık âdetidir. Ananın, babanın kabrini öpmek câizdir.”
Sual: Âyet-i kerimeyi hastaya okumak, muska yapıp taşımak caiz midir?
Cevap: Bu konuda Fetâvâ-yı Hindiyye’de deniyor ki:
“Hastaya Kur’ân-ı kerimi okuyup üflemek, muska yazıp taşıması, tasa yazıp suyunu içmesi caizdir.”
Sual: Hafızı dinlemek ve kitabı da okumak için kiralamak uygun olur mu?
Cevap: Bu konuda Hülâsada deniyor ki:
“Dinlemek için hafızı ve okumak için kitabı kiralamak caiz değildir.” Kur’ân-ı kerim öğreten hocaya hediye vermek lazımdır.
Sual: Ücret karşılığı kilise tamir etmek, alkol taşımak dinen uygun olur mu?
Cevap: Bu konuda İbni Âbidînde deniyor ki:
“Ücret ile kâfirin şarabını taşımak, kilise tamir etmek ve Hıristiyana zünnar gibi küfür alametlerini satmak îmâm-ı a'zama göre caizdir. Müslüman müşteriye Mecusi mesti yapmak veyâ fasık elbisesi dikmek mekruhtur. Çünkü, Mecusiye ve fasıklara benzemeye sebep olmaktır.”
Sual: Odanın duvarlarına halı asmanın dinen bir muhzuru olur mu?
Cevap: Bu konuda Fetâvâ-yı Hindiyye’de deniyor ki:
“Evin, ihtiyaç olduğu kadar büyük olması caizdir. Odanın duvarlarına halı asmak, soğuğa karşı caizdir. Ziynet, süs niyeti ile mekruhtur. Üzerinde canlı resmi olursa haram olur.”
Sual: Kabir üzerine gül, çiçek gibi şeyleri dikmenin dinimizce mahzuru var mıdır?
Cevap: Bu konuda Fetâvâ-yı Hindiyye’de deniyor ki:
“Kabir üzerine gül, çiçek dikmek iyidir. Hıristiyanların yaptığı gibi, kesilmiş gül, çiçek demeti, çelenk koymak mekruhtur.
Sual: Başkasının çocuğuna, babasının haberi olmadan bir iş yaptırılsa, bu iş karşılığında çocuğa ücret vermek gerekir mi?
Cevap: Velisinin izni olmadan, çocuğa iş yaptıran kimse, ücret vermeye mecburdur.
Sual: Günlük olarak kiralanan yerler oluyor. Böyle günlük kiralanan yerin sahipleri, ücreti hemen isteyebilir mi?
Cevap: Mal sahibi, günlük olarak kiraya verdiği yerin ücretini, her akşam isteyebilir.