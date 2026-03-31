Her ay 3 gün oruç tutmak çok iyidir...

Bazı âlimler, bu 6 gün orucun, bayramdan sonra, vakit geçirmeden, hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişlerdir. Ama bu oruçları aralıklı olarak tutmak da câizdir.

Şevvâl ayında olsun, diğer mübârek gün ve aylarda olsun, tutulan oruçlar hep nâfiledir. Ya'nî farz oruç gibi değildir. Sevâbı ne kadar çok olursa olsun, nâfile oruçların hiçbiri, farz ile kıyâslanamaz.

Oruç kazâsı olmayanın, nâfile oruç tutması çok sevâptır. Farz borcu olanların nâfilelerine sevâb verilmeyeceği bildirilmiştir. Meselâ farz namaz borcu olan, nâfile ve sünnet kılamaz, ancak oruç tutabilir. Çünkü bu kişi, ikinci Ramazân’a kadar oruç borcunu ödeyebilir.

Ama Şevvâl ayındaki bu “altı gün”leri tutarken, kazâya da niyet ederse, hem bugünlerde oruç tutmuş olur, hem de kazâsını ödemiş olur. Bunun için üzerinde oruç kazâsı olanlar, Şevvâl ayında ve diğer mübârek günlerde tuttukları oruçlara niyyet ederlerken, kazâya kalan oruca niyyet etmelidirler. Böylece hem kazâları ödenmiş, hem de o mübârek günlerde oruç tutup va'dedilen sevâba kavuşmuş olurlar.

Şüphesiz ki, herhangi bir nâfile ibâdetin sevâbına kavuşabilmek için, îmânda ve farzlarda kusûr olmaması, harâmlardan kaçıp günâhlara tevbe etmek ve o işi ibâdet olarak yapmaya niyet etmek de şarttır...

Her zaman oruç tutmak sevaptır. Bir hadîs-i şerîfte, “Oruç, Cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır” (Buhârî) buyurulmuştur. Şevvâl ayında tutulan orucun çok sevâbı vardır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

“Ramazân ayı orucu on aya, Ramazândan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukâbil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevâbına kavuşulur.” [İbn-i Huzeyme]

Şevval ayında tutulan nâfile veya kazâ oruçlarını Pazartesi ve Perşembe günleri tutmak daha iyidir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Pazartesi ve Perşembe, günâhların affedildiği günler oldukları için, ben o günlerde oruç tutuyorum.” [Müslim]

“Cennetin kapıları, Pazartesi ve Perşembe günleri açılır.” [Müslim]

Oruç kazâsı olmayan, nâfile oruç tutmalıdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Bir gün nâfile oruç tutana, yeryüzü dolusu altın verilse, o orucun sevâbını karşılamaz.” [İbn-i Neccâr]

“Gizleyerek, bir gün nâfile oruç tutana, Allahü teâlâ, Cennetini ihsân eder.” [Hatîb Bağdâdî]

Her ay 3 gün oruç tutmak çok iyidir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

“Her ay 3 gün oruç tutanın kalbindeki kin yok olur.” [Bezz’ar]

Kamerî ayların “Eyyâm-ı bîd” denilen 13, 14 ve 15. günleri de tutmak iyi olur.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

“Her ay, eyyâm-ı biyd’de oruç tutan, yılın tamâmında oruç tutmuş gibi sevâba kavuşur.” [Nesâi]

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'nın önceki yazıları...