Ramazân ayının gölgesi başımızın üzerine geldi...

Halkımız arasında “Üç Aylar” diye anılan “Recebü’l-ferd”, “Şa’bânü’l-muazzam” ve “Ramazânü’l-mübârek” aylarının, İslam dininde özel yerleri vardır.

Bilindiği üzere, bazı mekânlar emsâline göre daha mukaddes, bazı insanlar akrânına nisbetle daha muhterem kılınmış oldukları gibi, bazı zamanlar da benzerlerine nazaran daha kudsî, daha mukaddes, daha mübârek kılınmışlardır.

Nasıl ki, altın madeni bakır, demir, kömür gibi madenlerden çok daha üstün ise, yine yâkût taşı diğer normal taşlardan çok daha kıymetli ise, bazı gece, gün ve aylar da diğer normal gece, gün ve aylardan çok üstündürler.

Mukaddes mekânların başında, “Mescid-i Harâm”, “Mescid-i Nebevî”, “Mescid-i Aksâ”, “Mescid-i Kubâ” olmak üzere, Allahü teâlâya ibâdet edilen bütün câmi ve mescidler, O'nun emir ve yasaklarının öğretildiği yerler gelir.

Muhterem insanların başında, “Ülü'l-azm” Peygamberler, “Resûl”ler ve “Nebî”ler gelmektedir. Bunlardan sonra, üstünlük sırasında Sahâbe-i kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn başta olmak üzere diğer âlim ve velîler bulunmaktadır.

Bildiğiniz üzere, 21 Aralık 2025 (01 Receb 1447) Pazar günü, mübârek üç aylar ve bunların ilki olan Receb ayı başlamıştı... Receb ayını ta’kîb eden mübârek Şa’bân ayı, 20 Ocak 2026 (01 Şa’bân 1447) Salı günü başladı. İçerisindeki mübârek “Berât” kandili de, 02 Şubat 2026 (14 Şa’bân 1447) Pazartesi idi.

Üç ayların 3.sü; hicrî-kamerî ayların 9.su ve bütün ayların da sultânı olan Ramazân-ı şerîf ayı ise, 19 Şubat 2026 (01 Ramazân 1447) Perşembe günü başlayacaktır.

Resûlullah Efendimiz, Recep ayının başında "Ya Rabbî, Receb ve Şa’bân aylarında, bizlere bereketler ihsân eyle ve bizi Ramazân ayına da eriştir" diye duâ buyururdu; kezâ Şa’bân ayına çok değer verir ve bu ayda çok oruç tutardı.

Üç ayların birincisi olan Receb, Allahü teâlânın ayı; ikincisi olan Şa'bân, Peygamber Efendimizin (sallallâhü aleyhi ve sellem) ayı; Ramazân-ı şerîf de ümmet-i Muhammed'in ayı olarak bilinmektedir.

Kezâ Receb ayının afv ve mağfirete, bu ayı ta’kîb eden Şa’bân ayının şefâate, Ramazân ayının da sevâpların kat kat verilmesine mahsûs aylar olduğu bildirilmiştir.

Yine Recep ayının tevbe, hürmet ve ibâdet ayı; Şa’bân ayının muhabbet ve hizmet ayı; üç ayların 3.sü ve bütün ayların da sultânı olan Ramazân ayının ise yakınlık ve ni’met ayı olduğu ifâde edilmiştir.

Meşhûr velîlerden Zünnûn-i Mısrî hazretleri ise: “Recep ayı tohum ekme, Şa’bân ayı sulama, Ramazân ayı da hasâd ayıdır. Yani ekip suladığını biçip toplayacak bir aydır. Herkes ektiğini biçer; amelinin, ibâdetinin karşılığını alır. Tohum ekmeyen, hasâd mevsimi gelince pişmân olur” buyurmuştur.

