Mübârek Berât gecesi -2

İçerisinde bulunduğumuz mübârek aylar, asliyetimize, kendimize dönüş için, günâhlardan, kusûr ve kabâhatlerden tevbe ve rücû için çok önemli fırsatlardır.

Âdemoğlu [insan], mahlûklar, yaratılanlar içinde en mümtâz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp yükselmelere ve alçalmalara müsâit kılınan bir varlıktır. İnsan, Allahü teâlâ tarafından bu dünyâya "eşref-i mahlûkât" olarak gönderilmekle beraber, bunun yanında imtihâna da tâbi tutulmaktadır.

İşte “üç aylar” ve bu aylardaki mübârek gün ve geceler, yaratılmışların en şereflisi olma özelliğini unutarak, nefis ve şeytânların tuzaklarına düşmüş ve her iki dünyâsını zindâna çevirecek günâh, isyân ve gaflet bataklıklarında boğulmakla karşı karşıya gelmiş insanların kurtuluşları için uzatılan "can simidi" gibidirler...

Bu aylarda, gün ve gecelerde içimizi ve dışımızı çok iyi bilen Rabbimize karşı, nefsimizi muhâsebeye çekmeli, O'nun bizim dünyâ ve âhıret hayâtımızı Cennet'e çevirmek için gönderdiği mukaddes dîni İslâma, tâm teslîm olup olmadığımızı gözden geçirmeli, hiç vakit geçirmeden İslâmın rahmet, bereket, mağfiret, fazîlet ve hayât bahşeden çeşmesinden kana kana nasip almak için bu ayları, günleri ve geceleri başlangıç yapmalıyız.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

“Allah, Şa’bânın yarısının [Berât] gecesinde, dünyâ semâsına tecellî eder. Benî Kelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günâhlarını affeder.” [Tirmizî, İbn-i Mâce]

“Allahü teâlâ, Berât gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindârları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez.” [Taberânî, Beyhekî]

“Allahü teâlâ, Şa’bânın 15. gecesinde müşrik ve müşâhin [bid’at ehli] hâriç herkesi affeder.” [İbn-i Mâce]

“Allahü teâlâ, Şa’bân ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecellî ederek kendisine şirk koşan ve Müslümân kardeşine kin güdenler hâriç herkesi affeder.” [İbn-i Mâce]

“Sâlih akrabâyı terk eden, ana-babaya âsî olan kimse, Berât gecesi affa kavuşamaz.” [Beyhekî]

“Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan duâlar reddolmaz. Fıtr ve Kurbân Bayramının birinci geceleri, Berât ve Arefe geceleri.” [İsfehânî]

“Allah şu dört geceyi hayırla süsler. Ramazân ve Kurbân Bayramı geceleri, Arefe gecesi, Şa’bânın yarısındaki gece ki [Berât gecesi], onda eceller, rızıklar yazılır.” [Deylemî]

“Berât gecesi göklerin kapıları açılır, melekler, mü’minlere müjde verir ve ibâdete teşvîk ederler.” [Nesâî, Beyhekî, Münzirî]

[Bir zamânda veyâ bir yerde yâhut bir şeyi okumakta, yapmakta, çok sevâb verileceğini işitince, o sevâba kavuşmaya niyyet ederek yapana, bu haber doğru olmasa bile, Allahü teâlâ, o sevâbları ihsân edebilir.

Fakat, bunun İslâmiyyet tarafından yasak edilmemiş bir şey olması lâzımdır. Genel bir kâidedir ki, nâfile ibâdetlerin sevâblarına kavuşabilmek için, îmânda ve farzlarda kusûr olmaması, günâhlara tevbe etmek ve ibâdet olarak yapmaya niyyet etmek şarttır.]

