Arnavut ciğeri

Sezonun ilk yarısını Gençlerbirliği’nden 4 gol yiyerek kendi tarihinin en kötü maçlarından biriyle bitiren Trabzonspor, ligin ikinci yarısına çok önemli bir galibiyetle başladı.

Süper Lig’e kötü bir giriş yapan ve ilk 7 haftada galibiyet alamayan Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan’a inanmanın karşılığını sonraki 10 haftada fazlasıyla gördü.

Aslında dün de maça iyi başlayan Körfez ekibi, 18. dakikada gole ulaştı. Kariyer sezonun yaşayan Tayfur Bingöl’ün ortasına, altıpasta bomboş durumda vuran kaptan Petkoviç ile... Orada olması gereken Trabzonspor’un yeni stoperi Chibuike Nwaiwu yerini kaybetmiş, bir de gol öncesi çalım yemişti.

Trabzonspor yediği bu golden sonra hırslandı, saldırıya geçti. Ve ilk yarının son bölümünde iki net golü kaçırdı.

l Bu fırtına, yağmurun habercisiydi ve dakikalar 44’ü gösterirken Olaigbe soldan taşıyıp ortaladı, Trabzon’un golcüsü Felipe Augusto harika zamanlama ile kafayı vurup maça denge getirdi.

Muayeneyi geçti

İkinci yarıda temaslı oyunun dozu arttı ve bundan Kocaelispor zarar gördü.

Neresinden bakarsan Trabzonspor için bir “zafer.” Onuachu olmadan kazanmak, geriye düşüp maçı çevirmek, kötü oyununa rağmen Muçi’nin gol serisini sürdürmesi, G.Saray’ın çıkamadığı Körfez’den 3 puan çıkarmak vs.

Kocaeli stadının ismi Turka Araç Muayene… Trabzonspor şampiyonluk yolunda muayeneden başarıyla çıktı.

Maçın adamı: Oleksandr Zubkov

