Kurgu çok derin abi!

Üzerimize dikilen şu "küresel analizci" gömleğinden acayip darlanmaya başladım.

Trump gidip bir ülkeye çöküyor. Sonra kameraların karşısına geçip "Biz oraya demokrasi ve özgürlük götürüyoruz" falan diyor. Biz de evde dizi çıkmış pijamayla otururken, "Yaaa yemezler aslanım! Aslında olay petrol. Adam resmen çöktü ülkeye işte!" diye vizyoner yorumlar yapıyoruz.

Her uluslararası krizde sosyal medyadan analizi patlatıyoruz: "Gelişmeler tesadüf değil, kurgu çok derin."

Birileri bir yerde gösteri yaparken veya bir ülkede darbe olunca cümlemiz namluda hazır bekliyor: “Birileri yine düğmeye bastı!”

Tebrik ederim de bu hayattaki yegâne misyonumuz, koltukta kaykılıp "Dış mihraklar yine işbaşında" demek mi?

Aslında doğru… Dış mihraklar gerçekten işbaşında. Adamlar mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Hafta sonu tatili yok, bayram seyran yok, üç günlük tatili dokuz güne bağlama kaygısı yok!

İç mihraklar ne yapıyor peki? Onlar da bol bol analiz yapıp, oturdukları yerden olayların arka planını çözüyorlar.

Yahu bir gün de o düğmeye biz bassak? Büyük resmi biz çizsek?

Bu durum tam olarak şuna benziyor: Mahallenin en bilindik, adı çıkmış sahtekârı gelip senden borç para istiyor. Sen adamın ciğerini biliyorsun ama parayı cüzdandan çıkarıp ellerinle teslim ediyorsun. Adam arkasını dönüp giderken de yanındaki arkadaşına gururla fısıldıyorsun:

"Aslında var ya, bu adam tam bir tokatçı. Bak buraya yazıyorum, parayı asla geri ödemeyecek!"

İyi de nakit gitmiş, cep delinmiş... Senin o muazzam öngörünün bu saatten sonra kime ne faydası var? Parayı kaptırdıktan sonra "Ben zaten biliyordum" demek seni dâhi yapmaz. Sadece bilerek ve isteyerek dolandırılan vizyoner bir fâni yapar.

Daha yeter ama!

Sadece gezerek ve konuşarak çalışan bazı insanlar var. Nasıl bir iş tanımına sahipler bilmiyorum ama hep bir yerlerdeler ve sürekli sohbet edip, çay kahve içiyorlar.

"Şununla kahve içtik, bununla gündemi değerlendirdik, berikiyle siyaset tartıştık, hasbihâl ettik, yeni kitabımızı sunduk..."

Daha yeter ama! Kurduğunuz temaslardan ve giderek genişleyen çevrenizden içimiz daraldı. Bir gün de makamında ziyaret etmeyin, eğitim konuşmayın, verimli sohbet gerçekleştirmeyin, bir şeyleri değerlendirmeyin! Evde oturun ve Pascal’ın "İnsanlığın tüm problemi, bir odada sessizce oturamayan bir adamdan kaynaklanır" sözü üzerine düşünün!

Yu-si-bi

Geçenlerde WhatsApp’tan bir mesaj geldi. Metnin içinde “ucb” kelimesi geçiyordu. Metni hızla okurken bu kelimeyi “yu si bi” olarak okudum. “Neyin kısaltması acaba?” diye düşünürken de jeton düştü.

Ucb, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek, bunlarla övünmek anlamına geliyor. Bunu biliyorum. Ama ucb kelimesini İngilizce hecelemek ne anlama geliyor, onu tam kestiremiyorum!

7. yüzyıl becerileri

"21. yüzyıl becerileri" diye bir liste var. Eğitimde, yönetimde, her köşebaşında karşımıza çıkıyor: Karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, esneklik, liderlik…

Peki bu becerilerin 21. yüzyıl telifini kim aldı? Eskiden problem çözmek, liderlik etmek, esnek olmak önemli değil miydi? Fatih Sultan Mehmed 15. yüzyıl becerileriyle ilgili eğitim alıp mı İstanbul’u fethetti?

Bu arada şahsen beni "21. yüzyıl becerileri" değil, “7. yüzyıl becerileri” ilgilendiriyor. Dünyanın aydınlandığı o çağda yaşayan Efendimizin ve Eshabının hayatını layıkıyla okuyabilsem, anlayabilsem, onları hakkıyla sevebilsem bana beceri olarak yeter!

Geride çözülecek karmaşık problem, esnetilecek kural, eleştirilecek düşünce falan da kalmaz!

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