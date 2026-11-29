Huzurlu bir hayat, ölçülü, uyumlu, geçim ehli ve anlayışlı olmakla, sabır ve güzel ahlakla kurulur.

Geçim ehli ve uyumlu olmak, kendinden vazgeçmek değil; insanlar arasındaki bağlarda iyilik zemini hazırlamayı bilmektir. İnsan tek başına yaşayamaz. Ailede, iş yerinde, komşulukta ve dostlukta farklı huylarla, farklı beklentilerle karşılaşır. Asıl olgunluk da burada başlar: Her sözü üzerine alınmamak, her hatayı büyütmemek, her farklılığı kavga sebebi saymamak… Bunlar zayıflık değil, güçlü meziyetlerdir. İyi geçinmek, insanın kendisine ve çevresine yaptığı bir iyiliktir.

Uyumlu olmak, her söylenene “evet” demek değildir. Yanlışı doğru kabul etmek, haksızlığa boyun eğmek hiç değildir. Uyum, fikrini kırmadan söylemek, bir şeyi düzeltirken incitmemek, karşısındakinin kalbi ve itibarı olduğunu unutmamaktır. İnsan haklı olabilir; fakat haklılığını sertlikle savunduğunda gönülleri kaybedebilir. Güzel söz zor kapıları açar.

Aile huzuru, büyük imkânlardan değil, küçük anlayışlardan doğar. Eşlerin birbirini dinlemesi, kardeşlerin kusur örtmesi, anne babanın şefkatle konuşması, evladın saygıyı elden bırakmaması yuvayı sağlamlaştırır. Bazen bir tebessüm uzun bir açıklamadan daha tesirlidir. Bazen “Seni anlıyorum” demek, uzun sürecek bir kırgınlığı başlamadan bitirir. Çünkü sevgi, kendisini en çok anlayışta gösterir.

İş hayatında başarı, sadece bilgi ve kabiliyetle gelmez. Geçimli insan güven verir, ortama sükûnet taşır. Varsa fikir ayrılığını kavgaya çevirmeden konuşur, başkasının başarısından rahatsız olmaz, ortak hedefi, şahsi menfaatinin önüne koyar. Böyle insanların olduğu yerde iş kolaylaşır, bereket artar, yorgunluk azalır. Çünkü huzurlu ortam, insanın aklını ve kabiliyetini iyi kullanmasını sağlar.

İyi geçinmenin temelinde kusursuz insan aramamak vardır. Herkesin eksik tarafı, hatalı sözü ve zor günü olabilir. Sürekli kusur arayan kimse, zamanla güzellikleri göremez hâle gelir. Oysa olgun insan, karşısındakinin bir yanlışına bakıp iyiliklerini silmez. Affetmeyi, hoş görmeyi ve gerektiğinde susmayı bilir. Susmak, bazen cevapsız kalmak değil, gönlü korumaktır.

Toplumun, insanları birbirine düşürmeden konuşabilen kimselere ihtiyacı vardır. Farklı düşünmek, ayrılık sebebi değil, doğru yönetildiğinde zenginliktir. Birbirimizi anlamaya çalışmayı, ortak noktaları çoğaltmayı ve iyiliği öne çıkarmayı öğrenmeliyiz.

Huzur, çok kıymetli bir nimettir. Onu sabır besler, nezaket korur, anlayış büyütür. Uyumlu olmak hayatı kolaylaştırır, iyi geçinmek gönülleri birbirine yaklaştırır. Asıl büyüklük, çevresindeki insanları susturmakta değil; onlara yanında huzur bulabilecekleri bir gönül genişliği sunmaktadır.

Mademki bu dünya yolculuğu kısadır, gönül kırmaktan sakınalım, kırdığımız gönülleri de alalım.

Bir tatlı sözle, bir iyilikle birbirimizin yükünü hafifletelim. Ola ki gönlünü hoş ettiğimiz bir kimsenin duası ebedî saadetimize vesile olur.



