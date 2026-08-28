Kuşatıldın İsrail!

Türk, tarihten bu yana savaşçı olsa da nerede, ne zaman ve hangi adımı atacağını bilir. Hedefine kilitlenir, sakin bir şekilde ona yaklaşır. Vakti geldiğinde bir yıldırım gibi çarpar. İstanbul'un fethinde dahi böyle olmuştur. Ankara da bu geleneği sürdürüyor. Orta Doğu'da on yıllardır nifak çıkaran, son senelerde topraklarını genişletmek için binlerce masumu katleden İsrail'i yavaş yavaş kuşatıyor. Yapılan hazırlıkları tek tek gözden geçirelim...

- Suriye'de Esad rejimi devrildi. Şam, Türkiye'nin himayesine girdi. İsrail'in Dürziler ve YPG/SDG aracılığıyla güneyden kuzeye açmayı planladığı koridora izin verilmedi. ABD, üslerden çekildi. YPG/SDG, Şam’a entegre edildi.



- Irak'la güvenlik, ulaştırma, enerji ve ticaret alanlarında tarihin en yoğun stratejik dönüşümlerinden biri yaşandı. Aradaki bağ kuvvetlendirildi. Ankara'nın desteklediği Ali ez-Zeydi başa geldi. Atılan imzalarla Türkiye’ye günde 1 milyon varile kadar petrol tedariki sözü verildi.



- Terörsüz Türkiye ile PKK tasfiye edildi. 40 seneden fazladır oyalandığımız örgütle daha fazla zaman kaybedilmeyecek. Odak artık İsrail’de.



- Riyad ve Kahire ile ilişkiler düzeltildi, çeşitli anlaşmalarla dostluk pekiştirildi. İlk olarak Mısır'a SİHA'lar yerleştirildi.



- Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Antlaşması imzalandı. Bunun akabinde Riyad'a peş peşe kargo uçakları havalandı.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avn'ı Ankara'da ağırladı. Basın toplantısında Erdoğan dikkat çeken bir ifade kullandı. UNIFIL'in (Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü) yakında görev süresinin dolacağını ve Türk askerinin oraya gidebileceğini söyledi. Bu görüşmenin ardından Lübnan basınında önemli bir haber çıktı. İddiaya göre Erdoğan, Avn’a, "Sakın İsrail ile anlaşma imzalama. Bizi bekle." dedi.



- İran savaşı bahane edilerek KKTC'ye F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı.



- Uzun süredir Tahran'la uğraşan Tel Aviv, bu gelişmeleri geç fark etti, yeterli tedbiri alamadı ve sınırımıza 70 kilometre mesafedeki boş Ebu Zuhur Hava Üssü'nü vurarak mesaj vermeye çalıştı. Ardından İsrailli yetkililer ve basını, Türkiye'yi hedef alan söylemlerini artırdı. Fakat unuttukları bir şey var; biz onları çoktan kuşattık.