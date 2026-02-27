Aşkın kitabını yazmak

“Sen bu şiirsevenlere lazımsın. Sen gidersen böyle duygulu akıcı şiirleri kimler yazacak?”

Arkadaşım Sedat’ın yaşadıklarını bugün de anlatıyorum...

Dedi ki: Ben bırakmak istesem okurlarım beni bırakmıyor, “yaz” diye baskı yapıyorlar. Şairlik kolay değil. Duygulu coşkulu akıcı mesaj veren şiirler yazacaksın. Hep yeni şeyler üretecek aşka takılıp kalmayacaksın. Kalplere gireceksin, köydeki Ahmet amca da Kezban yenge de sosyetenin elit seçkinleri de seni okuyacak, yazdıklarını anlayacak. Yazdıklarımızdan kendilerine ait bir şeyler bulacak hissedecekler. Yani imge uğruna duyguları öldürmeyeceksin. Semra'yı hâlâ unutmuş unutabilmiş değilim. O günden sonra aşka güvenimi kaybettim. Semra'dan sonra başka bir kızla da evlenmeyi hiç düşünmedim. Hatta inan bana evlilik teklifi yapan nicelerini geri çevirdim. Onlara “ben şiirlerimle kalemimle evliyim” dedim...

Şair dostum Sedat doluydu, anlatmak dertlerini atmak ister gibiydi. O gün bana insanın göz pınarlarına hâkim olamayacağı kadar duygulu şeyler anlattı.

Dün geçimini kundura (ayakkabı) boyacılığı yaparak sağlayan bu yüzden sevdiği kız tarafından terk edilen, acılar denizine itilen Sedat, şimdi geçimini o kızda kalan kalbinde, kabuk bağlamayan kanayan aşk acılarını kalemi ile şiirleştirip satarak geçimini sağlıyordu.

Bana yok satan bu kitabından bir koli kadar vererek;

-Bunları mahalledeki dostlara arkadaşlara bedava dağıt. Benim adıma kitapları imzalayabilirsin bile. Dostlarım arkadaşlarım onları unutmadığımı benim gözümün yükseklerde olmadığını anlasınlar. İnan ben dünkü Sedat'ım. Değişmedim değişmem de...

Bir Şairin Ölüm Anı kitabının yazarı çocukluk arkadaşım Sedat’ın yanından elimde bir koli kitap ile ayrılırken;

-Sen sadece bu mahallenin şairi değil artık tüm Türkiye’nin topluma mal olmuş tanınan değer verilen şairisin. Çıkart artık aklından lügatinden, şiirinden bu ölüm kelimesini. Sen bu şiirsevenlere lazımsın. Sen gidersen böyle duygulu akıcı şiirleri kimler yazacak. Şiirsevenleri mahrum bırakma böyle duygulu şiirlerden. Sen aşkın mutluluğun kitabını yazan şairsin. Mutluluğu tatmak yakalamak en çok senin hakkın. Yolun açık mutluluğa doğru olsun kardeşim, dedim. Sevindiren ise şu oldu: “Yeni kitabımın ön sözünü sen yazacaksın söz mü?” diyordu. Demek ki yaşama sevinci hâlen devam ediyordu.

Şahin Ertürk-Kütahya

