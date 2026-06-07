Başkası da olsa aynısını yapardım

“Babam tüm ısrarlara rağmen ‘aracın sigortası olmadan anahtarı teslim edemeyiz’ diyor."

İhlas Pazarlamanın; KİA, Subaru, Citroen'in Türkiye distribütörü olduğu yıllarda Nazilli'de KİA bayiliği yapıyoruz.

Nazilli’nin tanınmış iş adamlarından bir abimiz KİA kamyonet almak için bayimize geliyor. Ödeme yapılıyor test sürüşü yapılıyor, bir işlem hariç tüm detaylar bitiyor.

Aracı alan abimizin tek noksan işlemi sigortası. Aracın sigortası ertesi güne kalıyor. “Ben araca binip gideyim Aydın’da işlerim var, ürün alıp yükleme yapacağım” diyerek ısrar ediyor. Rahmetli babam Ahmed Hattatoğlu tüm bu ısrarlara rağmen “Efendim aracın sigortası olmadan anahtarı teslim edemeyiz” diyerek aracı teslim etmiyor.

Israrlar artınca babam diyor ki:

“Kardeşim yanlış anlamayın. İsterseniz satıştan vazgeçin ve paranızı iade edeyim. İşlemleri de iptal edebiliriz. Bunlarda sıkıntı yok. Ama şu kadarını bilmenizi istiyorum ki aracın sigortası yapılmadan aracı trafiğe çıkartmam..."

İş adamı abimiz biraz kızgın ve üzgün ama daha da ısrar edemiyor çekip gidiyor...

Ertesi gün işlemler tamamlanınca yani sigortası da yapılınca aracını teslim ediyorlar. Dün için öyle stres yapmış öyle üzülmüş ki teşekkür bile etmeden hatta sitem ederek aracını alıp gidiyor...

Ertesi gün abimiz yana yakıla babamla görüşmek istiyor, “Neden görüşmek istiyorsun?” diyoruz “o kadar kızdın söylendin neden bu ısrar?”

Aracı alan adam diyor ki:

“Ahmed Abi eğer ısrar etmeyip arabayı sigortasız vermiş olsaydı ocağım sönüyordu. Dün Sultanhisar’ı geçince direksiyon hâkimiyetini kaybettim. Tren yolu ve refüje daldım taklalar attım. Bende bir şey yok ama araba hurdaya çıktı pert oldu. Eğer sigorta olmasaydı hiç ödeme alamayacaktım. Neredeyse tüm birikimimi bu araca yatırmıştım. Allah razı olsun Ahmed Abimle görüşüp kendisinden helallik isteyeceğim” diyor...

Babamla görüştürüyorlar birbirlerine sarılıp helallik alıyorlar. Babam müşteriye; “Kardeşim biz Müslümanız. İnancımız sebebiyle günah işlemekten sakınırız, Türk vatandaşıyız devletin kanunlarına uyar suç işlemekten sakınırız. Bu işlemi, kanunlara uymak için başkası da olsa aynısını yapardım” diyerek uğurluyor...

Masum Hattatoğlu-Nazilli

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