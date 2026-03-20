Bayramınız mübarek olsun...

Köyün ismi değişti diye insan telefonda birbirini “tanımıyorum” diyerek reddeder mi?

Bu güzel günde daha geçende yaşadığım güzel bir hatıramı paylaşayım sizinle.

Eşim artık eskisi kadar iyi duymuyor. Ondan daha önemlisi aklı eskisi kadar kolay fehmetmiyor, anlayamıyor yani...

Bir telefon geldi geçen akşam... Kadir gecesini tebrik etmek için aramış bizim bir akraba. Telefonda numara belli ama isim kayıtlı değil... Bir hayli çaldıktan sonra “Bir bak şuna” dedim... Açtı telefonu ve seslendi:

“Alooo”

Karşıdan bir ses adını söylüyordu... Kadir geceniz mübarek olsun.

Bizim adam sordu:

-Senin de mübarek olsun ama seni çıkaramadım ben.

Adam da adını söyledi... Köyünün ismini söyledi...

Bizimki “Ben öyle birini tanımıyorum” dedi.

E hâliyle konuşma kısa kesildi. Telefonu kapattı kenara bıraktı... Bunları bana anlatınca anladım. O isim kafamda dolanmaya başladı... Kadir gecesi el seni niçin arasın? Yakının aradı ise niye tanımayalım?

O ismi epey bir süre düşündüm bulamadım... Neden sonra içime doğdu. Dedim ki:

“Yoksa bu isim bizim yukarıdaki köyden, halamızın torunlarından olan isim olmasın?

-Nereden çıkardın şimdi bunu?

-Ya adam senin adını bildiğine, kendi adını da söylediğine göre belli ki tanıdık biri...

-İyi de köyünü söyledi ya... Ben o köyü hiç bilmiyorum.

Doğru söylüyordu... Ben de ilk defa duymuştum ama merak ettim. Bu işi sonuçlandırmalıydım... Bu defa ortak tanıdıklarımızdan yola çıkarak o tanıdığım isme ben ulaştım. Kendimi tanıttım. Durumu anlattım ve sordum. Meğer arayan o imiş... Dedim “E ocağın batmasın. Kendini niye tanıtmadın?”

-Tanıttım ama enişte ben tanımıyorum deyince ne yapayım?

-Köyün ismini başka söylemişsin.

-Ya bizim köyün ismi değişti?

-Ne zaman değişti ya?

-Bilmiyon mu bir senedir köyün adını değiştirdiler.

Şaştım kaldım. Bir köyün ismini ne diye durduk yerde değiştirirler ki? Bu işin ayrı bir yönü... Bizi ilgilendiren kısmı ise köyün ismi değişti diye iki akrabanın birbirini tanıyamaz hâle gelmesi... Varın iletişim seviyemizi anlayın... Siz siz olun aradığınızı iyi tanıyorsanız o sizi hatırlayamadı diye telefonu hemen kapatmayın. Kendinizi tanıtmak için başka ortak değerler deneyin. Hayırlı bayramlar...

Sakin Şehirden Abla

