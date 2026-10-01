Görevli çok ilgilendi, eski tarihli dosyaları açtı fakat “böyle bir evrak yok maalesef” dedi.

İbretlik arsa satış hatırama devam ediyorum... Baktık ki bu iş uzayacak, bari belediyeden ilgili evrakı alalım hemen Keşan’a görüntüsünü gönderelim oradaki arkadaşlar gerekli işlemi yapıp bize evrakı aynı gün, “İlişik yazısını görüntü olarak iletsinler biz de daha fazla git gel yapmadan işlemi tamamlayalım” diyerek aldığımız yazının resminin ilettik.

Keşan Vergi Dairesindeki memur “bu evrakla olmaz evrakın aslı gelmesi lazım” diye işlemi yapmadı. Hâlbuki evrak zaten bir A4 kâğıda çıktı alınmış üzerinde kaşe imza falan yok. Yani aslı ile fotokopisi aynı. Telefonda evrakın aslı ile fotokopisi arasında fark olmadığını zaten aslını da yarın ileteceğimizi söylemeye çalıştım ama memur bey “yapamayız kardeşim uzatmayalım” diye telefonu kapattı.

Tapunun istediği evrakı temin edemeyince “müracaatımızı geri çekelim Tapu Müdürlüğüne verdiğimiz evrakı geri alıp evraklar tamam olunca tekrar müracaat yaparız” diye düşünüp Tapu Müdürlüğüne gittik.

“İşlemi iptal ediyoruz verdiğimiz evrakı bize iade edin” dedik. Bize vere vere belediyeden almış olduğumuz bir evrakı verdiler.

Başka evrak daha olması lazımdı, en önemli evrak Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğünün Mesut abi adına tanzim etmiş olduğu satış evrakı idi. Bu evrak olmaz ise işlemi asla yapamazdık.

“Biz sizden böyle bir evrak almadık elektronik ortamda evrakı görmüştük ama tapu işlemi anında aslı mutlaka lazım” dediler.

Mesut abiye, “abi evrakı sen buraya vermedin mi?” dedim. “Vermiş olmam lazım tam hatırlamıyorum belki de belediyeye vermişimdir” dedi. Daha önceden de bahsettiğim gibi o gelişinde sıcak ve rahatsızlığı nedeniyle iyice bunalmış olduğundan tam hatırlayamadı. “O zaman belediyeye soralım belki oradan çıkar” diyerek belediyeye gittik. Daha önce işlemi yapan görevli çok ilgi gösterdi eski tarihli dosyaları açtı kontrol etti fakat “bizde böyle bir evrak yok maalesef” dedi.

Diğer belgeler tamamlanmış olsa bile bu satış evrakı olmadan işlemi yapamayacağımız için bir ümit “bari Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü’ne gidip oradan rica edelim” diyerek Satış Müdürlüğü’ne gittik. DEVAMI YARIN

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