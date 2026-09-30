Şimdi de Keşan’a mı gideceğiz?

“Yıl 2026 olmuş her şey elektronik ortamda niye bizi oradan oraya gönderiyorsunuz?”

İbretlik arsa satış hatırama devam ediyorum... Mesut abi gece çalışıp gündüz dinlenmesi gerekirken o gün de bütün gün koşturunca iyice yorulmuştu.

“Birkaç gün sonra gelsem olmaz mı?” dedi. Neyse ki uygun gördüler. Mesut abi 3-5 gün sonra işini ayarlayıp bu defa yalnız olarak tekrar Yalova’ya gitti.

Satış memuresi “fotoğraflı satışı” belgeleyen evrakı verip “bununla tapuya gidip tapu devrini tamamlaman lazım” demiş.

Mesut abi hem yol iz bilmiyor hem akşam uyumamış minibüs vs. ile Tapu Müdürlüğüne gitmiş. Tapu Müdürlüğündeki memur “bu işlemi alıcı olarak yapamazsın vasinin yapması gerekir” diyerek işlemi yapmayınca telefonla beni aradı.

Telefonda ben devreye girdim. Vasinin İstanbul’da olduğunu bende vekaletinin olduğunu belirterek “bu vekâlet ile ben yapabilir miyim?” diye sordum.

Vekâleten İstanbul’daki herhangi bir tapudan müracaat ederek yapabileceğimizi söyledi.

“Ben yine de alıcı üzerinden yapabilirsem yapmaya çalışayım” dedi. Mesut abinin e-Devlet'i üzerinden işlemi başlatmış. Bu arada ben de İstanbul’dan vasi vekili olarak işlemi başlattım. Mesut abiye ertesi gün tapudan “Mümin Kâmil abinin vergi dairesinden alınmış ilişik yazısının eklenmesi” gerektiğine dair mesaj geldi. Hemen Keşan’daki mirasçılara bildirdik. Tabii ki ellerinde böyle bir belge yoktu. Vergi dairesine gidip eski dosyalardan binbir rica ile “aslı gibidir” kaşesiyle evrakı aldılar, hemen bize gönderdiler.

Biz de hemen evrakı alıp Yalova, tapuya götürüp işlemin tamamlanmasını talep ettik. Bu defa Tapudan “bu evrakın Keşan’daki gayrimenkuller ile alakalı olduğu Yalova’daki arsa için ilişik belgenin alınması lazım” dediler. “Peki bu evrakı nereden alabiliriz?” diye sorunca “Keşan Vergi Dairesinden almanız lazım” dediler.

“Ama arsa burada olduğuna göre Yalova Vergi Dairesinden alsak olmaz mı?” deyince “bize evrak lazım buradan alabilirseniz buradan alın” deyince hemen Yalova Vergi Dairesine gittik. Vergi dairesi “biz buradan veremeyiz, bunu Keşan’dan almanız lazım. Hem bu evrakı verebilmek için Belediyeden Mümin Kâmil Abinin vefat ettiği tarihteki arsa beyan değerini gösteren evrak da lazım” dediler.

Biz isyan noktasına gelince de “neyse bizim burada form doldurun biz Keşan Vergi Dairesine göndeririz, oradan cevap gelince yapalım” dediler. Peki bu işlem bugün olur mu? “Yok en az bir hafta 10 gün sürer.” DEVAMI YARIN

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