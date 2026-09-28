Bir Yalova arsa satış macerası

Hisse devrini “bugün yaparız yarın yaparız” derken bir türlü yapamamışlar, unutulup gitmiş...

Efendim Rahmeti babam Mutafa Büyükçelik Keşan kaymakamlığında müstahdem olarak başladığı memuriyet hayatında zamanla Tahrirat Katipliğine kadar yükselmiş nihayet 1985 yılında emekli olmuştu.

Emekli olduktan sonra Türkiye Gazetesi Keşan Bürosunda hem gazete dağıtıcılığı hem de o zamanki ürünlerden olan İhlas Şofben ve Kuartz soba gibi ürünlerin de pazarlamasını yapıyordu.

İhlas Holding Yalova Çiftlikköy’de arsa satışına başlamıştı. Keşan’da avukat Mümin Kâmil abi, babam ve büroda yine dağıtım ve pazarlama yapan Eyüp Abi ile beraber bizim de bir katkımız olsun diyerek üçü ortak olarak Yalova’daki arsalardan bir arsa satın almışlar.

Zaman içinde Avukat Mümin Abi nakde ihtiyacı olunca yine o yıllarda Keşan’da askerî görevini yapan Mesut Beye hissesini satmış. Fakat hisse devrini “bugün yaparız yarın yaparız” derken bir türlü yapamamışlar, zaman içerisinde de unutulup gitmiş.

Aradan uzun yıllar geçti babam 2002 yılında rahmetli oldu. Avukat Mümin Abi de aradan 3-5 yıl geçtikten sonra vefat etti. Bizler vârisler olarak öyle bir arsa olduğunu bile unuttuk gitti.

2024 yılında bir gün Keşan’dan Eyüp abinin oğlu aradı. Eyüp abi de emekli olmuş kendine göre bir işlerle uğraşıyormuş. Eyüp abinin oğlu dedi ki: “Abi Yalova’da bir arsa varmış onu satsak nasıl olur?”, “Çok iyi olur tabii” dedim. Hemen diğer hissedarla konuştum. Hepsi de çok iyi olur dediler.

Fakat biz 3 kardeşiz ve Kâmil abinin 4 çocuğu var. Önce bunların tapuda intikali yapılması lazım. Kâmil abinin payı resmiyette kendi üzerinde ama fiilî olarak Mesut abiye satmış. Kâmil abinin çocukları “yok abi biz anlamayız bize babamızdan kalan yer burası biz Mesut abi filan tanımayız” derlerse ne yapacağız?

Neyse hepsi ile görüşüp durumu anlattık. Olumlu cevap geldi. Hepsinden vekalet istedim. Hepsi tamam dediler. Bu vekalet ile tapuda mirasçılar üzerine devirleri yaptık.

Ancak Kâmil abinin bir kızı, rahatsızlığından dolayı kısıtlı idi ve mahkeme ablasını vasi olarak tayin etmişti. Bunun hissesinin satılabilmesi için Keşan Asliye Hukuk Mahkemesinden kısıtlının hissesinin satılabilmesi için karar alınması gerektiğini öğrendik. Bu iş de öyle kolayca olmuyormuş. DEVAMI YARIN

Ünal Bolat'ın önceki yazıları...