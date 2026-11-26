“Köye yaklaşınca, arabayı durdurmamı ve kemeri çözmesine yardımcı olmamı istedi”

Size yıllar önce İsveç dönüşü dayımla yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Dayımla Antalya'da karşılaşmıştım. Beraberce benim arabayla köye gitmeye karar verdik.

Daha o zamanlar Türkiye'de emniyet kemeri nedir bilinmiyordu. Hatta yollarda trafik polisi denetleme amacı ile durdurduğunda, bizi emniyet kemerlerini takmış olarak görünce genelde “siz yurt dışında mı yaşıyorsunuz? Sizin aracınızda noksan bir şey olamaz" deyip teşekkür ederek yolumuza devam etmemizi söylüyorlardı.

Bundan dolayı edindiğim alışkanlıklara ve elbette ki yasalara uyma gereğiyle, yola çıkınca dayıma da benim gibi emniyet kemerini takmasını söyledim. Dayım ne demek istediğimi anlamadı. Bön bön yüzüme baktı. Ben de ona, kazalardan korunmak için emniyet kemeri takmak gerektiğini tekrar söyledim ve kendime de kemerimi taktım. Kendim takarken de emniyet kemerinin nasıl takılacağını izah ettim.

Ama dayımın emniyet kemeri takmak istemediği apaçık ortadaydı. Fakat ben ısrar edince “Ben deli değilim, deliler ancak kemerle bağlanır" dedi.

Ama benim ısrarımla, sonunda kemeri takmayı gönülsüzce kabul etti. Köye yaklaşınca, bana arabayı durdurmamı ve kemeri çözmesine yardımcı olmamı istedi. Anlamıştım. Belli ki, köylülerin kendisine deli filân diyeceğinden çekinmişti!..

Söz trafik kurallarından açılmışken okumamış olanlar olursa diye daha öce de size gönderdiğim diğer bir hatıramı önemine binaen tekrarlamak istedim. Üniversitede sabah erken saatteydi dersim. Trafik de yoğun olunca biraz geç kalmıştım.

Arabamı park ederken telaş ve aceleciliğimle yerdeki çakılları fark edememişim arabam kaydı ve oraya park etmiş bir otomobile çarptı ve çamurluğu hafif de olsa ezdi.

Şöyle çevreye baktım. Sahibi varsa diye ama ortalıkta kimse görünmüyordu. Öğrenciler ve hocalar derse girmişti bile... Böylesi durumda ne yapmak gerekirdi? Cebimden kartvizitimi çıkardım. Tamponuna çarptığım aracın sileceğine sıkıştırdım. Çünkü eğer bu olay İsveç'te olsaydı ve ben kimliğimi bırakmadan olay yerini terk etseydim, yakalandığım takdirde iki kat cezalandırılırdım. Böyle bir durumla karşılaşırsam, ne kadar zor durumda kalacağımı ve utanacağımı düşündüm. Dersten çıkınca arabanın sahibini tekrar aramayı ve özür dilemeyi düşündüm. Ama çarptığım araba ortada yoktu. DEVAMI YARIN